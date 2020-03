【新冠肺炎】WeFly、捷達假期突停業　民主黨接近千投訴涉615萬

新型冠狀病毒肺炎﹙俗稱武漢肺炎﹚肆虐全球,旅遊業生計大受影響,有旅行社突然停業。民主黨今日﹙23日﹚表示,至今午收到逾980名購買了旅行社Gogogo Travel及Wefly機票的市民投訴,指旅行社停業後未能取回機票退款,涉及逾615萬元。 有苦主認為,旅行社刻意拖遲退款,需4至6個月方完成手續,時間較一般旅行社的2至3個月為長。

陳先生於11月在Gogogo Travel花1.1萬元,購買了3張往日本東京機票。﹙黃偉倫攝﹚

旅遊業議會今午宣布終止兩家旅行社的會籍,其中一間為愛飛旅遊有限公司 / We Fly Travel Limited (營業名稱:愛飛 / We Fly);另一間為捷達假期有限公司 / Wee Travel Limited (營業名稱:捷達假期 / Wee Travel / You Fly / U Fly / Go Go Go Travel)。記者下午到兩間旅行社的辦工室,發現已經關燈,未見職員。

民主黨深水埗區議員袁海文表示,最少接獲434位市民投訴Gogogo Travel刻意拖延處理因疫情而取消的機票退款申請,金額逾340萬元;490位市民投訴WeFly,金額逾275萬元。他表示,每宗投訴金額涉460元至近5萬元不等,合共逾615萬元。

袁海文:旅行社收到資助後就結業

身兼消委會委員的袁海文表示,1,500間旅行社近日已收到防疫抗疫基金的8萬元資助,可作短期經營之用,惟上述旅行社在收到資助不久後就停業,批評不負責任。他續稱,如旅行社明知結業或未能提供服務,卻仍收取顧客金錢,就是違反《商品說明條例》的不當地接受付款。

陳先生於11月在Gogogo Travel花1.1萬元,購買了3張往日本東京機票,原定4月出發。他表示,2月底曾多次聯絡Gogogo Travel退款,惟致電了約一周才有人接聽;之後對方又稱退款手續需4至6個月,對此感到可疑,結果就突然停業。

曾要求退款 要等半年

陳先生表示,一般旅行社退款只需2、3個月,認為Gogogo Travel拖延時間,早前曾向旅議會求助,但對方只是將意見轉達予旅行社,認為未積極協助苦主,故現時亦聯絡海關、消委會等。他又稱,機票屬於國泰航空,曾多次向航空公司求助,惟今日對方稱不會負責。

另一位陳先生於Wefly花費1.7萬元,購買6張往東京的中華航空機票,原本4月份出發。他表示,大約2月下旬,經電郵向Wefly要求退款,對方答應後,同樣表示需時4至6個月時間。

袁海文批評,曾就上述個案向中華航空查詢,對方指已完成退款手續,即金額早已到旅遊公司,但Wefly不願即時退款,形容手法「極度悲劣」。

黃大仙區議員、執業律師沈運華表示,如旅行社倒閉清盤,消費者作為無抵押債權人,已繳款項「凍過水」,即使航空公司已退還款項予旅行社,該資金會視為公司一般財產,依次序歸還予債權人,不會優先給予消費者。