【新冠肺炎】酒類業界反對禁酒令　倡政府訂衛生指引、加強巡查　

因應新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，特首林鄭月娥日前公布將會修例發出「禁酒令」，全港8600間食肆酒吧將禁止賣酒。 香港酒類行業協會今日（25日）發表聲明，反對政府相關措施，認為禁賣酒無助抗疫。他們建議政府應為酒吧餐廳訂立衛生指引，並派人加強巡查。

特首林鄭月娥3月23日宣布，修例暫停酒吧賣酒。（盧翊銘攝）

香港酒類行業協會發聲明，指政府禁賣酒無助抗疫，認為政府應懲罰「不負責任的人士」，包括光顧酒吧的確診個案、違反隔離令的檢疫人士，形容他們是「計時炸彈」，害了全港市民及8600家有酒牌的酒吧食肆。

業界：應限酒吧入座率不逾半

協會認為政府應堅決執法檢控違例者，並應加強對酒吧食肆的衛生監控，建議政府可參考深圳的做法，訂例抗疫衛生指引，監督酒吧食肆嚴格執行，否則勒令停業。協會指，深圳當局每天會兩至三次巡查酒吧，並在酒吧出入口設有監控視頻、測量顧客體溫；餐桌實際使用數量不超過平時的50%、每桌顧客用餐間隔不少於10 分鐘，及安排食客隔位坐等。

協會建議，政府應設立臨時控「疫」辦公室，或讓控煙辦兼任職務，專門監督巡察酒吧食肆以確保達到衛生要求；同時應向不作為的商戶給予警告或即時檢控。他們指，非酒精飲品導致第二波爆發，認為政府應對症下藥，「無需攬抄整個行業」。

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