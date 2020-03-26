【英留學生回港全程直擊】重裝備上機對比鮮明　撲機票歷盡艱辛

英國上周已宣布學校停課，加上當地新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情有擴展趨勢，故不少香港的英國留學生決定回港避開疫情。於英國讀書的Nathan，坦言擔心當地「佛系」抗疫，與家人商討後買機票從多哈轉機回港。他坦言當地防疫用品難買，幸好在一月初已購入口罩及搓手液，故不用「祼裝」上機，但他於機上也不敢去洗手間，全程以連帽外套包裹身體及頭部，與機上無戴口罩的外籍人士形成強烈對比。 Nathan的航班周三（25日）下午約1時45分抵港，但他至4時許才步出離境大堂，整個檢疫過程時間長達2.5小時。他認為檢疫流程最多時間用於核對個人資料及戴上手帶，「百幾人一齊喺度等，如果其中一個有事都幾大鑊」。

英國政府「佛系」抗疫 買貴機票轉機回港

香港至少有1.6萬名人士在英國留學，但英國政府採取「佛系」的「群體免疫」抗疫方法，令不少留學生回港逃開疫情。但在航空公司削班次下，英國的機位緊張，票價較平日高四至五倍，甚至有直航機票被炒賣至7萬多元。

在伯明翰讀大學的Nathan先因避過上星期的逃亡潮，成功賺買到一張由卡塔爾航空公司的機票，由伯明翰至多哈，再轉機回港，「其實都貴咗一倍，過去來回的機票價宜家變咗單程。」雖然他未有透露花費多少，但過去由伯明翰回港的來回機票價格至少要3萬元。

Nathan在前往英國機場前已有九日未有外出，他承認是擔心當地疫情，因為年青人確診後不會得到治療，「英國人無意識唔會戴口罩，地鐵、巴士、火車好迫已經好危險」，加上倫敦亦有過千個確診個案，且鐵路網絡發達，或會有全國爆發風險，「所以都係唔出街。」

機上港人「重裝備」 與外籍人士對比鮮明

英國回港的機程長達15小時，在機艙的密封空間容易受到感染，故Nathan也重裝出發。

在兩程機上，他連帽外套包裹身體及頭部，又配戴太陽眼鏡等，減少受感染的機會；其他身邊的港人亦大多以即棄雨衣、眼罩等措施防疫，不過機上其他國籍的旅客，就未有重裝，形成鮮明的對比。

「我喺飛機上都無去廁所。」他又慶幸自己早買防疫用品，「一月中買大約50個口罩50英鎊（約456港元），之後市面都無搓手液同口罩。」

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抵港後排隊兩個半鐘 擔心交叉感染

Nathan的航班在下午約1時45分由多哈抵港，其後依照指示填寫健康申報表及戴上追蹤手帶。但他不覺得檢疫措施有加強，「量溫度都係舊時部機，但多咗個紅色通路叫你發燒要申報。」然而，Nathan在4時許才步出離境大堂，整個檢疫過程時間長達2.5小時。

回顧檢疫過程，李先生認為花了最多時間在排隊，又擔心排隊的人士眾多或有交叉感染情況，「百幾人一齊喺度等，如果其中一個有事都幾大鑊。」他向記者展示手帶，表示整個過程當未完成，因為手帶仍然未啟動，「我要返到屋企先啟動佢，然後喺屋企入面行下話佢知我生活範圍。」

李先生對於檢疫安排感滿意，相當於英國政府較放任的態度，看到衞生人員有戴上防疫裝備及逐一核對資料，「返嚟香港嘅時候，你都希望任何人入境受到檢測或者是隔離，會令我更加放心。」

▼3.25機場情況▼

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▼最新一輪防疫措施▼