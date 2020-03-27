【沙中線】調查委員會交最終報告　當局會徵詢律政司適時公布內容

港鐵沙中線紅磡站醜聞自2018年5月被揭發，引起公眾高度關注。政府遂成立獨立調查委員會徹查連續牆及月台層板建造工程事件。經過先後兩個階段共78日的實質聆訊，調查委員會已完成所有調查研訊，並於今日（27日）向行政長官林鄭月娥提交最終報告。 林鄭月娥指，已收到最終報告，又感謝委員會主席兼委員夏正民及委員Peter Hansford的努力、並就委員會經擴大調查範圍後完成調查及撰寫最終報告。同時表示，當局將仔細研究有關報告，並就公布的方式及其他相關事宜徵詢律政司意見，屆時作出決定後將會公布報告內容。

行政長官林鄭月娥3月27日收到沙田至中環線項目紅磡站擴建部分及其鄰近的建造工程調查委員會主席兼委員夏正民（左）呈交的最後報告。（政府新聞處圖片）

港鐵沙中線自2018年5月被揭紅磡站月台鋼筋接駁懷疑造假，行政長官會同行政會議於同年7月10日委任獨立調查委員會徹查事件，實質聆訊並於10月22日展開，且持續46日至2019年1月29日，以徹查連續牆及月台層板建造工程事宜。

但其後於2019年初發現紅磡站北面、南面連接隧道及列車停放處缺失施工紀錄（RISC FORM）及擅改圖則，行政長官隨即宣布，擴大委員會的職權範圍，展開第二階段的聆訊。提交最終報告的限期由2019年11月29日，期間出現新議題以及涉及其他協調溝通問題，至最終提交報告日期改於2020年3月31日。

兩個階段的聆訊共進行了78天，共聽取118名證人證據，並接納17位證人供詞及一份專家報告。

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中期報告已於2019年2月25日提交行政長官，政府基於法律方面的考慮遮蓋部分內容後，於同年3月26日公開該報告。當局將會就最終報告的公布方式及其他相關事宜徵詢律政司的意見，並在作出決定後以適當方式公布報告。