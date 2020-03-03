【沙中線】港鐵冀索13.7億項目管理費陳帆再三拒絕　超支未封頂

港鐵沙中線工程屢傳出醜聞，全線通車一再延誤，政府早前公布超支108億元，整體造價近915億元。立法會鐵路事宜小組今日（3日）召開會議，討論超支問題。 運輸及房屋局局長陳帆未有就超支封頂，認為有新冠肺炎等不明朗因素。另外，港鐵希望政府支付13.71億元的項目管理費，不過陳帆認為理據不充分，拒絕支付。港鐵行政總裁金澤培則表示，會與政府磋商。

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根據運房局向立法會提交的文件，沙中線的保護工程費用為6.95億元，前期工程為85.51億元，主要工程連同超支的108.13億元後，為822.17億元，即工程總額為914.63億元。政府計及原本預留的項目備用金額，以及其他政開支後，最終核准預算100.6億元，並向立法會申請撥款。

多名議員於會上關注工程費用是否｢封頂｣，陳帆表示，獲得撥款後，有信心可完成工程，而且當中有應急款項；但在多次追問後，他都未有承諾｢封頂｣，認為有新冠肺炎影響等不明因素。不過他表示，難以斷定肺炎為工程的最大風險。

實政圓桌立法會議員田北辰建議，港鐵應如高鐵超支時，設股東大會商討「封頂方案」，及向股東派發特別股息，令大眾相信金額已「封頂」。

陳帆表明拒絕支付港鐵索取的13.7億元管理費。（鄭子峰攝）

另外，港鐵早前確認的沙中線主要工程項目費用中，包括13.71億元項目管理費，不過政府認為理據不充分，拒絕支付。陳帆今日再三強調，未見到任何充份理據需支付該13.71億元，強調政府立場清晰，不會支付，除非有不可預見的情況，如法庭指示。

公民黨立法會議員郭家麒再三追問港鐵，會否就追討項目管理控告政府，港鐵行政總裁則再三回應稱，會繼續與政府商討，強調會尊重合約精神，並指現時首要目標是全線通車，其他行動都言之過早。至於與禮頓相關的紅磡站問題，他表示會向禮頓追討相關的20億元開支。

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