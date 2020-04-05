新冠肺炎│廣東省不明個案增　袁國勇：內地復工或引港第3波爆發

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府專家顧問團成員、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，廣東省昨日新增5宗病源不明個案，擔心內地復工復產後，可能引發第三波爆發，政府應隨着疫情調整防疫政策。他又稱，由於全球醫療物資短缺，醫護人員要有心理準備，未來或需消毒N95口罩重用。 另外，早前滯留秘魯的港人今日回港，行政會議成員林正財表示，現時沒有病徵的回港人士，可先回家再化驗深喉唾液，惟部分人之後未有提交唾液。他續稱，會從秘魯回港人士實行新措施，所有回港人士不論是否有病徵，都先在亞洲國際博覽館接受檢測，結果呈陰性後，方可回家自我隔離。

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袁國勇：內地疫情若加強 需考慮增強關口檢疫措施

袁國勇今早出席電台節目後，接受傳媒訪問時表示，香港第一波疫情爆發來自湖北、武漢；現時的第二波是來自歐美。他續稱，廣東省昨日新增5宗病源不明個案，認為內地復工復產後，疫情有可能從歐美逆向輸入中國，擔心之後會引第三波爆發。他表示，防疫政策需隨着疫情改變，假如內地疫情加劇，需考慮增強關口檢疫措施。

對於防疫政策，袁國勇表示需隨着疫情改變，假如內地疫情加劇，需考慮增強關口檢疫措施。他又認為，假如準備充足，繼續公開試並非問題，只要考生之間有足夠距離、有充足消毒劑等。

醫護人員要有心理準備重用N95口罩

另外，之前袁國勇曾指醫管局正研究以雙氧水氣霧消毒N95口罩。袁國勇今日憶述，沙士期間N95口罩不足，醫生需自行以酒精消毒重用。他表示，現時有國家已禁止醫療物資出口，防護裝備不會無限量供應，認為醫護人員要有心理準備，重用N95口罩。他又稱，政府已努力搜購，但「運唔到返嚟就運唔到」，希望醫護不要怨天怨地。