【新冠肺炎】前醫管局CEO倡用中大醫院收病人　院方：大樓未完工

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，公立醫院隔離病床爆滿，需臨時改裝普通病房使用。醫院管理局前行政總裁梁栢賢昨天在社交平台提出「要求私家醫院及善用快將啟用的中文大學私家醫院病牀，接收康復中的確診病人」，他認為有關做法比安排在檢疫中心照顧，更為穩妥。 不過，中大醫院稱，中文大學醫院現階段仍未具備投入運作的條件，該院的工程進度因受到疫情影響而會比原定時間延遲，目前醫院仍在驗收大樓，尚待取得入伙紙，之後亦有大量機電設施及內部裝修有待完成，醫院何時可正式投入使用，目前仍然未能確定。

梁栢賢建議善用快將啟用的中文大學私家醫院病牀，接收康復中的確診病人。 （資料圖片／李澤彤攝）

梁栢賢在Facebook發公開帖文，批評世界衛生組織已失去領導抗疫能力和公信力，對疫情在全球加速擴散應負一定的責任。他又認為，比起關閉更多場所，加速個案追蹤、擴大緊密接觸者的定義、增加化驗檢測數量和效率等更為有效，他認為政府應界定高風險和低風險，低風險者可以在家居隔離，高風險者應入隔離營。

梁栢賢又稱，「要求私家醫院及善用快將啟用的中文大學私家醫院病牀，接收康復中的確診病人，比安排在檢疫中心照顧，更為安妥。」

中大醫院行政總裁馮康，隨即在梁柏賢的帖文留言稱，「中大醫院還沒有取得入伙紙！」 （資料圖片／張浩維攝）

中大醫院行政總裁於梁栢賢FB留言：無有入伙紙！

不過，中大醫院行政總裁馮康，隨即在梁栢賢的帖文留言稱，「中大醫院還沒有取得入伙紙！」 中大醫院今天在Facebook專頁表示，十分理解社會急需尋覓適合的隔離設施，惟病人必須獲安排合適、安全及有適當配套設備的治療環境，而中文大學醫院現階段仍未具備投入運作的條件。

中大醫院指，該院的工程進度，因受到新型冠狀病毒疫情的影響，會比原定的時間表延遲。目前醫院仍在進行驗收大樓的程序，尚待取得入伙紙，之後亦有大量機電設施及內部裝修有待完成，而醫院何時可正式投入使用，目前仍然未能確定。

中大醫院今年2月曾在Facebook專頁稱，由於內地工廠大多停工，該院的興建工程也需延期。中大醫院本來計劃在今年5月中完工，下半年投入運作，未知需延期多久。

中大醫院稱，中文大學醫院現階段仍未具備投入運作的條件。 （中大醫院facebook圖片）

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