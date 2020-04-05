新冠肺炎│博愛醫院確診老翁疑院內感染　80病人及醫護待檢測結果

博愛醫院一名93歲男病人確診新冠肺炎，一名33歲確診者上月曾與該名老翁同住五樓病房，該病床就在老翁病格外，懷疑老翁在院內感染，成為首宗疑院內感染個案。 醫院管理局今晚（5日）表示，截至晚上9時，與確診老翁同房、且仍然留院的72名病人中，有56人對新型冠狀病毒測試呈陰性；6名已入住安老院的出院病人，檢測結果也全部呈陰性；與確診患者同住或列為緊密接觸者的四名家人，測試結果也全屬陰性，意味家居感染低力； 200人有接觸患者的醫護人員，當中135人的樣本測呈現陰性。 換言之，尚有16名同病房病人及約65名醫護人員的檢測尚未有結果。

醫院管理局總行政經理劉家獻今日（5日）表示，有約200名醫護及員工曾與確診老翁接觸。（歐嘉樂攝）

多達200名醫護和員工曾與老翁接觸

總行政經理劉家獻今日（5日）下午表示，與確診老翁同房、且仍然留院的72名病人中，有60名作新型冠狀病毒測試，當中31人呈陰性；至於6名已出院的人士入住安老院，有3名已證實陰性，醫管局未有提供有關安老院的名字。衞生署未有披露該6名長者所住的院舍，僅回覆指有關流行病學調查仍在進行中。

此外，有約200名醫護和員工曾與老翁接觸，已有122名員工抽取樣本接受測試，有82名證實為陰性。

劉家獻說，現時該名93歲男病人仍在屯門醫院作隔離治療，雖然情況較昨日有進步，但由於年事已高且有長期病患，故仍然將他界定為「嚴重」。

劉家獻今日在記者會中指出，經過再三點算後，更正與確診者入住同一病房、且仍然留院的病人為72名，而非昨日提及的74名。

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六名出院長者居於安老院

至於曾與確診者入住的同一病房的出院人士，有六名居住在安老院。劉說，衛生防護中心已聯絡該批病人，要求他們入院作測試，當中三人為陰性，該三人現時正在博愛醫院留醫。此外，與老翁同住或有親密接觸的四名家人中，結果同樣是陰性。

不過，被問及有關安老院的名稱，劉僅說：「我暫時無資料係手。」

醫院管理局總行政經理劉家獻說，有6名長者出院後入住安老院，惟未能提供有關安老院的名稱。（歐嘉樂攝）

醫護人員及員工不列為密切接觸者

劉又指，除了一名社康護士曾於4月2日到確診病人家中，為他進行更換胃喉等護理程序外，其他醫護人員及員工在工作時有穿著合適的防護裝備，故並無將他們界定為密切接觸者。他續指，雖然他們要接受28日醫學檢測，但仍能照常工作及生活。至於社康護士則要入住隔離中心。

博愛醫院一名93歲男病人確診新型肺炎，他早前曾入住內科病房，目前情況嚴重。（羅君豪攝）

18個醫院環境樣本陰性

劉又指，他們已抽取18個病人入院病房的環境樣本作化驗、包括血壓計、病床、污水籃、儲物櫃等，全部結果屬陰性，強調仍需調查感染源頭。

他又指，由於老翁曾入住兩個內科病房，有關病房已暫時收症。部份在博愛急症室求診而有需要入院的病人，會分流至屯門醫院。

博愛醫院深夜更新資料，截至晩上9時，56名病人的樣本已經有結果，全部呈現陰性；6名早前出院的安老院舍長者，全部檢測也呈陰性；135名醫護人員的樣本測亦呈現陰性。

院方表示，鑑於病人曾經入住的兩個內科病房已經暫停收新症，新界西聯網已經啟動應急機制，會將部分到博愛急症室求診、而需要入院的病人，分流到屯門醫院。醫院會繼續配合衛生防護中心的源頭調查，並且密切監察有關員工及病人的情況。