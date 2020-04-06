【新冠肺炎】250名與博愛醫院確診老翁接觸者完成檢驗　全為陰性

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，早前博愛醫院一名老翁，懷疑經鄰床一名30多歲的假陰性男病人，於院內感染新冠肺炎。博愛醫院醫院行政總監莊義雄表示，已為4類人士檢驗，現時一共有約250個結果，全部呈陰性，當中包括老翁家人、同房病人、醫護人員等。他表示，老翁最大機會在院內受感染，有可能是醫護人員接觸確診病人後，未有洗手就接觸老翁，以致病毒傳染。他又承認，病房較擠迫，內科病床使用率高，經常超過100%。 政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌亦表示，估計可能經醫療器材共用，或醫護未有洗手而傳播病毒。他又認為內地復工可能引發香港第三波爆發，假如每日新增個案持續雙位數字，或需採更嚴厲防疫措施。

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二人今早接受港台節目《千禧年代》訪問。莊義雄表示，已為4類與老翁有關的人士檢測，現時所有結果為陰性，當中包括仍住院的同房病人，涉69男3女；曾與老翁同房，但已出院入住老人院舍的人士，共11人；老翁的4名家人；醫護人員，已為其中174人檢測，171人陰性，另外3人等待結果，估計大約200多名醫護會接受檢測。

莊義雄表示，完成檢驗的醫護人員，即使結果呈陰性，仍需接受28日的醫學監察，包括每日需量體溫，及留意是否出現病徵，但可照常上班。他又估計，老翁最大機會在院內受感染，可能透過儀器，又或醫護接觸確診病人後未有徹底洗手，然後再接觸老翁，因而傳播病毒。

許樹昌表示，老翁可能經醫療器材共用，或醫護未有洗手而感染病毒（資料圖片）

該名懷疑為傳播者的30多歲男人曾歐遊，在檢驗結果呈陰性後，就轉到老翁同房。對於如何跟進是此事件，莊義雄表示，病人檢驗呈陰性後，繼續留在負壓病房的確較安全，但現時病房供應緊張，需權衡輕重，由醫護臨床判斷是否需留在負壓病房。他又承認，博愛醫院的內科病床使用率高，不時超過100%，如果入住率較低，相信守疫方面會較好。他又稱，該男病人與老翁的病床相距6尺，相信已足夠，但如果更遠距離會更好。

許樹昌於同一節目亦表示，估計老翁經醫療器材共用，或醫護未徹底洗手，令老翁接觸過確診者的分泌物而受感染。他又稱，由於該名呈假陰性的男病人可自行行走，假如他步行至與老翁相當迎的距離，期間又咳嗽，亦有可能傳播。

對於如何處理或出現假陰性情況，許樹昌表示，假如檢驗後，病人身體未好轉，例如持續發燒、血液的白血球含量及淋巴指數低，就應再接受測試。他又稱，今次情況與沙士時威爾斯醫院8A病房不同，當年環境更混亂，而且曾使用霧化治療，令病毒更易傳播。

近日內地逐漸復工，對於會否擔心香港出現第三波爆發，許樹昌表示，同意有可能，因內地恢復正常運作，當地亦可能出現第二波爆發。他認為，需視乎香港確診個案會否再回升，在新的防疫措施，如「限聚令」下，假如每日新增個案回跌至單位數字，就未必需持續；但相反，如一直有雙位數增長，或需推出更嚴厲措施。