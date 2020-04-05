新冠肺炎│林正財：對秘魯回港者採新措施　檢驗呈陰性方回家隔離

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，滯留秘魯的港人今日（5日）會乘包機返港。行政會議成員林正財表示，會從秘魯回港人士實行新措施，所有回港人士不論是否有病徵，都先在亞洲國際博覽館接受檢測，結果呈陰性後，方可回家自我隔離。 林正財又表示，研究顯示44%感案個案，在未出現病徵時已感染身邊的人。他建議，有傷風感冒徵狀者，除非外出求醫，否則不應離開家；並鼓勵相關市民接受檢驗。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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林正財今早出席商台節目《政好星期天》後表示，沒有病徵的回港人士，原本可先回家自行抽取深喉唾液，再將唾液送到化驗所，惟部分人未有提交唾液。他續稱，會從秘魯回港人士開始實行新措施，所有回港人者不論是否有病徵，都先在亞洲國際博覽館接受檢測，結果呈陰性後，方可回家自我隔離。

44%感染個案在未出現病徵時已感染身邊人

林正財又稱，防疫不能單靠政府，需全港市民齊心，是次疫症需全港市民合作，呼籲市民不應採「諗辦法出蠱惑」的態度應對「限聚令」等防疫措施。他續指，即使有95%市民合作，但病毒仍會針對攻擊不合作的5%，引致出現爆發群，批評部分人明知不適，卻仍然與友人聚餐。他表示，研究顯示44%感案個案，在未出現病徵時已感染身邊的人。

現時不少私家醫生亦會協助檢驗病毒，林正財表示，新冠肺炎病徵與一般傷風感冒相似，建議有相關徵狀者，除非外出求醫，否則不應離開家；並鼓勵有相關徵狀的市民接受檢驗。

林正財又表示，現時的化驗程序需不少專業化驗員。他透露，港大感染及傳染病中心總監何栢良正測試一部化驗機，可節省不少人手，而且簡單易用，將化驗樣本放進機內一小時後，就會全自動產生結果。不過他亦指，現時仍測試化驗機的準確程度，而且全球亦在搶購相關儀器，未知能否購置。