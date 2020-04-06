【新冠肺炎】博愛醫院感染老翁仍嚴重　同房83病人183醫護呈陰性

博愛醫院日前一名疑院內感染新型冠狀病毒肺炎的93歲老翁，已轉往屯門醫院繼續治療，醫院管理局今日（6日）表示病人情況嚴重，曾與病人住同一病房的72名病人、以及一度出院的11名住院舍病人，檢測均對病毒呈陰性，曾與病人接觸約270位醫護同事，188個已接受病毒檢測的醫護當中，有183人結果呈陰性，5人正待結果，其他醫護將陸續接受檢測。 至於會否由私家醫院協助減輕處理新型肺炎病人的壓力，醫管局稱一直有不同的公私營協作計劃，正商討擴大現有計劃下的服務量，例如門診、電腦掃描檢查等，但轉送病人至私院與否仍有待商討，暫未有詳情及時間表。

博愛醫院一名93歲病人早前疑被同一病房確診新型肺炎的患者感染，他曾住過的兩間病房病人及曾接觸的醫護均須接受病毒檢測。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞透露，病人已轉往屯門醫院治療，現時情況嚴重，她續指，曾與病人住同一病房，目前仍然留院的72名病人檢測對病毒呈陰性，另有11病人早前已出院住在安老院舍，已被接返醫院，全部檢測呈陰性。

曾與病人接觸的醫護人員約270位，188個已接受病毒檢測的醫護當中，有183人結果呈陰性，5人正待結果，其他醫護將陸續接受檢測。

病房共18個環境樣本呈陰性

當局派員在涉事兩個病房取18個環境樣本，結果均呈陰性，何婉霞稱，醫管局感染控制組人員今日亦會再到病房視察工作流程，確保共用儀器符合防感染規定。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞（余俊亮攝） 研轉肺炎病人至私院 醫管局：商討中、無時間表 醫管局行政總裁高拔陞今早提到，正與私家醫院商討或將病情穩定病人轉往私家醫院。何婉霞稱，私家醫院需視乎吸納量，仍需衡量哪類型輕微肺炎病人適合轉院，目前仍在商討階段，未有細節及時間表。 她又指，公立醫院及私家醫院一向有公私營合作計劃，例如門診及電腦掃描等，因應疫情已擴大現有服務的種類及服務量，未來將有新服務增加，如處理初生嬰兒黃膽、預約剖腹產子等，未來將商討會否加入電療服務及骨折手術。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼