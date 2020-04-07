新冠肺炎｜半山億元豪宅寶德臺　連續兩日有家居檢疫居民確診

本港新冠肺炎確診人數昨日（6日）突破900人，再新增24宗個案，當中18人曾於潛伏期身處外地，總數增至915宗。65名坐飛機由秘魯利馬經英國倫敦本月5日抵港居民，當中五人確診，比率達一成。據資料顯示，當中二人是到秘魯自由行的情侶，男友早在3月23日起發病，出現發燒和咳嗽，而女友則在數日後出現相關病徵，即二人乘坐包機前早已發病。 昨日再多4宗確診者涉及豪宅區域，而有單位叫價1.08億元的半山寶雲道寶德臺，一連兩日都有家居檢疫人士確診個案，未知二人是否有關連或同住，他們一是英國留學中年男子，一是曾到英國和美國的16歲少年，二人上周回港。

滯留秘魯的65名港人昨日乘坐包機抵港，衞生署衞生防護中心公布當中共有5人確診。（資料圖片／鄧詠中攝）

秘魯自由行情侶 返港前已發病

三宗確診個案（907、908、909宗）為星晨旅遊團友，他們參加秘魯24日旅行團，年齡54至64歲。該團曾在2月27日至4月初遊覽巴西、阿根廷、智利、復活節島及秘魯。確診的三人全部無病徵。該團共有20名參加者及1名導遊，餘下18人（連同導遊）均須入住檢疫中心隔離。

此外，一對情侶亦曾到秘魯自由行。他們在3月6日前往秘魯，至前日返港。男方（911宗）早在3月23日起已發病，出現發燒或咳嗽，而女友（910宗）則在27日出現相關病徵。換言之，在乘坐包機前，二人已經發病。

5名由秘魯返港的確診者，全部正在亞博館檢測中心等候送院。

於皇室堡馬莎工作的患者在銅鑼灣CEO唱卡拉OK，並沒有戴口罩。（張浩維攝）

唱K男子發病後仍上班

第903宗是48歲男子，在銅鑼灣皇室堡馬莎任職售貨員。他在3月25日曾與同事餞行，五至七人到怡和街樂聲大廈銅鑼灣CEO Neway唱K，期間無戴口罩，並疑感染妻子（第835宗）。

他與妻子居住在將軍澳寶盈花園第7座，男子自3月23日起流鼻水，即他唱K當日已經不適，而發病後一直有返皇室堡馬莎工作，最後在皇室堡的上班日為3月28日。

本港多間酒吧出現感染個案，包括尖沙咀ALL NIGHT LONG。（資料圖片）

↓↓近14日有確診者居住的大廈↓↓

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五宗個案與酒吧有關

一名35歲女士亦確診（第905宗），一直沒有病徵。她是第411宗個案國泰機師的同居女友，二人報稱住在屯門新墟村。其男友曾到訪「Insomina」及「All Night Long」酒吧。

繼早前有曾到過「All Night Long」的確診者疑將病毒傳染予40日大嬰兒後，在「All Night Long」工作的母親（第447宗）亦懷疑感染其兒子。她的兩名兒子分別為3歲（912宗）及8歲（913宗），三人同住在何文田愛民邨昭民樓，母親早在3月24日發病，兩名兒子在數日後（27日）發燒。

此外，「All Night Long」再多一名職員確診（第906宗），他是56歲男士；而第904宗個案為44歲男子，屬酒吧員工，曾去過「All Night Long」。上述二人同樣無病徵，由檢疫中心送院。

↓↓近14日有確診者到過地方↓↓

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一名確診者乘坐國泰航班在日本東京返港，衞生防護中心說，該名確診者下機後便馬上發現陽性，估計是輸入個案。（資料圖片）

↓↓近14日有確診者乘搭的交通工具↓↓（衞生防護中心資料）

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四宗涉豪宅區域 寶德臺兩日爆兩宗

今日24宗新增個案中有4宗確診者涉及豪宅區域。其中第894宗個案無病徵，患者為一名16歲少年，居於半山寶雲道寶德臺，他1月23日至4月3日曾到訪英國及美國，回港後須強制家居檢疫。當局本月5日公布的確診名單中，第873宗個案、一名48歲男子，同樣居於寶雲道寶德臺，他於英國留學，上周四（2日）返港。目前未知兩宗個案是否有關聯，均屬無病徵確者。資料顯示，寶德臺現有實用2,449平方呎單位，放盤叫價達1.08億元。

另一新確診第899宗個案涉及一名28歲女子，資料顯示她無病徵，居於堅尼地城石山街11號Lexington Hill，她於今年1月至4月2日曾到訪日本，乘坐國泰航班CX521由東京返港，惟座位不詳；第900宗個案的40歲女子有長期病患，現無病徵，居於半山羅便臣道70號雍景臺；第901宗個案的21歲女子為英國留學生，3月19日返港，3月21日起發病有發燒及喉嚨痛。上述3宗個案均屬強制家居檢疫人士。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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高翔苑紀律部隊宿舍60歲女子確診

另外，紀律部隊宿舍再現確診個案，第914宗個案的60歲女子有長期病患，居住於油塘高翔苑高靜閣，她於3月2日至3月24日曾到訪尼日利亞，於3月30日起發病失去嗅覺，屬於強制家居檢疫人士。資料顯示，高翔苑高靜閣屬於海關、消防及警察宿舍。