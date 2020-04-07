七警案｜罪成5警終極翻案失敗　終院拒批上訴許可

七名警員於2014年佔領運動期間，涉嫌在金鐘添馬公園暗角毆打前公民黨成員曾健超。他們在區域法院被裁定襲擊致造成身體傷害罪成，同被判囚兩年。上訴庭去年判其中兩名警員上訴得直，而另外5名警員的定罪上訴則被駁回，但刑期獲減至15至18個月。他們今(7日)向終院申請上訴許可，作最後嘗試。上訴人律師質疑打人影片的真確性，以及原審法官在處理該些影片採用錯誤的法律標準，惟法官未有接受，拒絕頒下上訴許可，並會稍後頒下書面理由，五警終極上訴亦要止步。

首被告總督察黃祖成離庭時未有發言。(盧翔銘攝)

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現時提出上訴的5名警員分別為黃祖成、劉卓毅、白榮斌、陳少丹及關嘉豪。其中黃祖成案發時為總督察，劉卓毅為高級督察，白榮斌為警長，另外兩人則為警員。 他們被指於2014年10月15日，在龍匯道襲擊曾健超。此外，陳少丹亦被裁定1項普通襲擊罪成，指他於同日在中區警署接見室內襲擊曾。

5警已全部刑滿出獄

5名罪成警員已全部服刑完畢，今日只有首被告總督察黃祖成有到法庭，黃在得悉法庭結果後離開法院時，被問及對結果的看法、是否後悔或會否向曾健超道歉時，都未有回應。

至於另外兩名涉的警員劉興沛及黃偉豪，早前獲上訴庭裁定上訴得直。

案件原定於本年2月審理，但因新冠肺炎的疫情而押後。

案件編號：FAMC 48、49/2019

▼七警▼

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