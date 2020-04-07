【新冠肺炎】九巴再減班涉197條線　個別路線繁忙時段半小時一班

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，市民減少出行，運輸業大受影響。九巴再度宣布削減班次，涉及197條路線，部分班次的繁忙時段，隨時30分鐘一班車，例如來往尖沙嘴至樂富的7號線，削減為15至30一班車；來往尖東及沙田區黃泥頭的深宵線N283，則由30分鐘一班，減至60分鐘。 九巴表示，過去數月的巴士服務需求維持在低水平，最近兩周客量需求進一步下跌，比正常客量大減四成，「正面臨極大營運困難」，需臨時調整營運。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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九巴最新公布的班次調整通告指，由4月6日起，巴士服務會再調整，涉及197條線，其中九龍區32條線；新界區165條線。在繁忙時段方面，來往尖沙嘴至樂富的7號線，以及天水圍至佐敦的69X線，都削減為15至30一班車。非繁忙時段方面，亦有多條線減至30分鐘一班，包括來往寶琳至坑口的296M；富亨邨至佐敦的271線亦減至10至30分鐘。

深宵線方面，來往尖東及沙田區黃泥頭的深宵線N283，則由30分鐘一班，減至60分鐘。另外，多條線亦減至30分一班車，包括N170、N281、N368、N373、N691等。

▼197條受影響路線▼

九巴回覆表示，疫情持續，市民對巴士服務的需求，在過去數月一直維持在低水平，隨着政府推出更多防疫措施，最近兩周客量需求進一步下跌，較正常客量大減四成；但九巴同時已因應客量，在繁忙時段增撥資源應付需求，會繼續就班次調整與運輸署保持溝通。

九巴又稱，疫情未有緩解跡象，正面臨極大營運困難，需臨時調整營運，提供與需求量相應的服務，同時減低營運成本，以保障整體員工的穩定就業，維持營運的可持續性。