新冠肺炎｜武漢明天解封　抵港者留唾液檢測　毋須入隔離營

新型冠狀病毒肺炎在全球大爆發，率先爆發疫情的湖北省武漢市明天（4月8日）就會解封，衞生署今天被問到武漢人如來港，是否需要入檢疫中心，衞生防護中心總監黃加慶醫生稱，由於有專家指，武漢及湖北省的人士感染風險不及海外人士高，因此這批人只需強制家居檢疫，不需戴電子手帶，但當局會為他們進行深喉唾液檢測。

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黃加慶稱，有專家認為從武漢及湖北省來港的人士，其感染風險不及海外人士高，因此這批人只需強制家居檢疫，但當局會為他們進行深喉唾液檢測。他解釋，例如第一批從湖北省包機回港的400多人當中，只有一人確診，而海外回港者的陽性比率約為1.1-1.2%，反映湖北返港者風險非特別高，因此只需做深喉唾液檢測便可。

記者多次問到這批人是否應像秘魯返港者般，等到快速測試的檢測結果為陰性時才回家，又應否戴電子手帶，黃加慶僅稱，政府資訊科技總監辦公室會不斷改善安排，現時仍按家居檢疫的安排去處理。

黃加慶醫生稱，由於有專家指，武漢及湖北省的人士感染風險不及海外人士高，因此這批人只需強制家居檢疫，不需戴電子手帶，但當局會為他們進行深喉唾液檢測。 （鄭子峰攝）

現時從湖北省抵港者，如同其他從內地抵港人士一樣，不需戴電子手帶，只需用手機分享Whatsapp或Wechat定位，政府資訊科技總監林偉喬曾經解釋，不要求內地人戴電子手帶，是因為不少內地人使用的Android手機並無「Google Play」，無法下載監察應用程式，如果向這批人借出手機，需要購買大量手機。

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌（資料圖片 / 盧翊銘攝）

另外，有專家建議秘魯回港者應全部入檢疫中心，衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生稱，以往埃及、加拿大等旅行團回港者會全團去檢疫中心，但其他非同團者就未必會送入檢疫中心，因此今次也安排其他人在家居檢疫。她稱，由英國回港者也有不少確診者。

張竹君：搭同一班飛機現時不列為密切接觸

記者問到為什麼不需追蹤秘魯返港確診者在飛機上的密切接觸者，張竹君稱，由於現時市民乘飛機時十分小心，而以往確診者附近兩行的人都無確診，因此自從上月實施所有抵港者都需強制檢疫後，就不需追蹤與確診者前後兩排的密切接觸者。

黃加慶醫生稱，由於有專家指，武漢及湖北省的人士感染風險不及海外人士高，因此這批人只需強制家居檢疫，不需戴電子手帶，但當局會為他們進行深喉唾液檢測。 （鄭子峰攝）

港大微生物學系講座教授袁國勇多次指出，本港追蹤密切接觸者的工作有不足，張竹君表示，一般而言當局會立刻追蹤家人等密切接觸者，「如順利，通常一日內找到」，但由於部分確診者去不少地方，「睇下幾快搵到」。她續指，如密切接觸者沒有病徵就會送入檢疫中心，但如果有病徵或曾出現病徵，當局會安排他們入醫院做檢測，「之前有幾日確診個案送院有少少延誤，但而家好快清咗條隊，所以密切接觸者去醫院嘅數字睇落點解咁遲啦。」

例如第926及928宗個案家人確診後，他們的家人都被送到檢疫中心，但這兩名人士有病徵，因此需等待送到亞博做病毒測試，「可能有啲延誤。」但她沒有回應，是否會每天公布追蹤密切接觸者需時多長。