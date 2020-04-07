【新冠肺炎】新增個案難急降　湯家驊料限聚令延長多14日在所難免

新型冠狀病毒疫情在各國持續肆虐，本港亦有大批由歐美多國返港確診個案，自3月下旬開始每日以幾十宗新增個案起跳，直至近幾天每日新症才重現「2」字頭。港府在3月29日急推出「限聚令」，禁止4人以上的聚集，食肆亦要限制食客之間距離。 行政會議成員湯家驊今日（7日）接受《香港01》訪問時稱，預計短期內新增確診個案不會急降，建議延長多14日「限聚令」，認為是「在所難免」。

湯家驊相信，現時仍有不少新增確診個案，預期延長「限聚令」在所難免。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

湯家驊表示，傳染病專家認為本港的單日新增個案減至個位數，才有望研究放寬現有措施，惟湯家驊指以目前情況來看，宗數與專家目標「仲有一段距離」，預期港府需要延長多14日「限聚令」的機會大。他指出，新冠病毒的傳播性「得人驚」，現時仍有一定數量的港人從海外回港，相信當中也會有感染者，當局面對疫情也要見步行步。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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昨日(6日)銅鑼灣皇室堡馬莎超市先後有兩名員工確診及初步確診。被問到會否建議政府針對超市推出措施，湯家驊則認為一定不能關閉超市，因市民需要購買不同貨品，直言外國亦不會這樣做。至於應否「加辣」關閉食肆，他相信目前對食肆的限制措施「暫時OK」，認為始終有部份市民需要外出食飯，進一步設限需要更多合理理據。

湯家驊又認為，按目前本港疫情趨勢，假如5、6月未能將每日新增個案減少至10宗以下，學校復課的機會都不高。

自3月19日起，所有入境人士都要強制檢疫。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

港府三度拍板推措施 限制市民聚集

政府在過去一個多星期內數次調整措施，首先拍板在3月28日下午6時起，規定食肆遵從6項要求，包括食肆不可提供超過一半座位、枱與枱之間的距離要有1.5米、一張枱不可多於4名顧客、食客和店員在食肆內需佩戴口罩，顧客用膳後便需戴回、進入食肆前需接受體溫測試、食肆需要提供消毒洗手液；同時關閉6類場所，如健身室、遊戲機中心、戲院、娛樂場所等。另一條規例則於3月29日凌晨起生效，限制4人以上聚集。

3月31日出現尖沙咀RedMR卡拉OK群組後，政府宣布推出更多禁令，在4月1日下午6時起生效，為期14天，包括關閉卡拉OK場所、麻雀館等；美容院則要做好清潔等防疫措施，可繼續經營。至4月3日下午6時起，酒吧等賣酒場所亦須關閉14日，直至4月17日下午5時59分。