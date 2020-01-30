社署調高綜援、長生津資產限額　下月一日起生效

社會新聞
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社會福利署今日（30日）表示，由2月1日起，綜援及公共福利金計劃下的長者生活津貼（長生津，包括「廣東計畫」和「福建計畫）下的資產限額，將按既定調整機制於二月起調高。

至於每年綜援計劃及公共福利金計劃下各項金額按既定機制的調整，發言人表示，將在相關調整建議獲立法會批准後公布，並會按既定機制追溯至二月一日生效。

社署將調高綜援、長生津資產限額。（資料圖片）

社會福利署指出，在新的限額規定，綜援申請人及其家庭成員所擁有的資產，包括土地/物業、現金、銀行存款、保險計劃的現金價值、年金計劃的投保保費金額／退保金額、股票及股份的投資及其他可變換現金的資產，總值不得超過下列限額：

單身人士個案

-健全成人：33,000元

-兒童、長者、殘疾或經醫生 證明為健康欠佳人士：50,000元

有健全成人的家庭個案

-健全成人／兒童的成員：每人22,000元，以四名為限，最高限額為88,000元

-年老、殘疾或經醫生證明為健康欠佳的成員：第一名這類的家庭成員50,000元，其後每名這類成員25,000元

沒有健全成人的家庭個案：

第一名成員50,000元，其後每名成員25,000元

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