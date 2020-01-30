社署調高綜援、長生津資產限額　下月一日起生效

社會福利署今日（30日）表示，由2月1日起，綜援及公共福利金計劃下的長者生活津貼（長生津，包括「廣東計畫」和「福建計畫）下的資產限額，將按既定調整機制於二月起調高。

至於每年綜援計劃及公共福利金計劃下各項金額按既定機制的調整，發言人表示，將在相關調整建議獲立法會批准後公布，並會按既定機制追溯至二月一日生效。