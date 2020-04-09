【新冠肺炎】逾7成打工仔對前景感悲觀　工聯會促直接援助僱員

新冠肺炎疫情持續，港府昨公布第二輪防疫抗疫基金詳情，包括涉款800億元的「保就業」計劃，不過，工聯會調查發現，逾7成打工仔對前景感悲觀，另有逾8成人期望獲發現金補貼。工聯會表示，歡迎港府推出紓困措施，但未能對症下藥，難照顧失業人士，期望可建立緊急失業援助金制度「救急」，另直接援助僱員。

工聯會本月初訪問逾4千名打工仔，當中逾6成人面臨失業、開工不足及放無薪假。（陳淑霞攝）

工聯會本月初成功訪問逾4千名打工仔，結果顯示，逾6成人面臨失業、開工不足及放無薪假；另有兩成人失業，不足一成表示已接獲解僱通知。

調查亦反映，逾8成人需減省開支，另有逾8成受訪者期望獲發現金津貼，補助生活支出。

工聯會歡迎港府推出第二輪防疫抗疫基金，但認為措施未能照顧失業人士，促請港府建立緊急失業援助金制度，及為重災區行業僱員發放一次性1萬元現金援助，另創造更多就業機會。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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打工仔擔心未能直接受惠 或有僱主逃避責任

香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明表示，樂見港府資助僱主薪金補貼，但不少打工仔憂戚參半，「因為政府總算有回應」，惟資助向僱主直接發放，卻無有效監察及懲處機制，憂造成不公，亦擔心有僱主逃避責任，「係咪真係會落到打工仔袋呢？政府既然已行前咗一步，點解唔做好監察？」

工聯會立法會議員何啟明則指，勞工處理應是負責監察運作的部門，惟疫情下政府形同「生鏽」狀態，受影響打工仔難尋求協助。他又謂，倡議設立失業援助多時，惟港府置若罔聞，僅依賴綜援制度，但他指，綜援有標籤效應，亦未能針對失業人士需要，加上本港自去年6月起，已出現經濟下行，港府有急切性重點支援。