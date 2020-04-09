【新冠肺炎】復活節4日連假　醫生提醒市面仍有傳播源應減少外出

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，明日（10日）起至下周一（13日）是復活節假期，打工作迎來4日連假。醫學會傳染病顧問委員會主席、呼吸系統科醫生梁子超提醒市民，近日的酒吧、卡拉OK及超市員工群組「仲燒緊」，市面仍有傳播源，市民外出時不應鬆懈，若要到室內地方，應盡量縮短逗留時間。 教會以往均會在復活節期間舉行彌撒，天主教香港教區及部份基督教會亦已宣布將彌撒改為網上直播形式進行，梁子超指宗教聚會爆發在其他國家有先例，若教會仍需辦彌撒，須注意人與人之間需有一定距離，亦應將規模縮小。

復活節假日將至，過往不少市民均會趁連假外出旅遊，但目前新型肺炎在全球大流行，相信大部份人均選擇留港度假。自疫情爆發以來，在周末均有眾多市民前往郊外，趁機脫口罩呼吸新鮮空氣，亦因此令部份熱門遠足路線人山人海。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超提醒，目前「限聚令」仍生效，加上近日酒吧、卡拉OK及馬莎超市群組仍有新增確診患者，意味市面仍有傳播源，市民在假日應盡量減少外出，即使到郊外亦不能掉以輕心，若郊外有其他人亦應時刻戴口罩，因飛沫仍有可能在行山人士之間傳播。

馬莎員工群組或因在工作地方有共用設施而感染，梁子超提醒市民出入商場及超市等室內地方應注意好手部衛生，減少逗留時間，購物後的用品可盡量丟棄外來的包裝，減少病毒污染環境的風險。

另外，在港工作的外傭一般習慣在假日聚會，梁子超建議僱主應與外傭商討放假安排，因若聚會中有一人帶病毒，其他人或將病毒帶至不同的家庭，是社區擴散的風險。

宗教群組爆發有先例 部份宗教團體改彌撒為網上直播

天主教香港教區宗座署理湯漢樞機早前宣布，為防止因公眾聚集帶來的風險，聖週期間不舉行公開禮儀；至於平日及主日的公開彌撒，教區亦會繼續暫停，將至的聖週及復活節禮儀將改為網上直播。基督教的聖公會及浸信會亦有在網上直播崇拜。

梁子超指宗教群組爆發在海外已有先例，網上彌撒做法較恰當，若有教會仍需舉行彌撒，應將儀式規模縮小，參與者要與彼此保持距離，儀式的時間亦應縮短，以免大家需脫口罩飲水或進食。

▼限聚令升級延長▼