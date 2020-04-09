新冠肺炎｜台夜總會小姐確診曾接觸數十名男客　或成嚴重防疫破口

台灣中央疫情管理中心今天（9日）證實，台北市一間知名高級夜總會（台稱「酒店」）的30多歲陪酒小姐確診新冠肺炎，且出現病徵後還繼續上班。台媒報道指，該類營業場所的小姐一晚可能會接觸多達數十名男客人，若男客擔心引起「家庭革命」而隱瞞接觸史，可能會成為嚴重防疫破口。 指揮中心亦宣布，為維護民眾健康，自即日起，夜總會和舞廳全面停止營業，呼籲業者能共體時艱、配合相關防疫措施。

據《CTWANT》報道，這間夜總會是位於台北市中山區的「禮服店」，號稱店內小姐「全台北素質最優」。昨（8日）晚間衛生局上門追查感染源，發現店內還有很多男客，而業者和店內員工，對自己同事確診一事毫不知情，男客一聽更是嚇得落荒而逃。

台灣疫情指揮中心宣布夜總會和舞廳全面停止營業。

出現症狀後續上班 恐接觸多名男客

報道引述消息指出，該確診小姐在出現高燒、流鼻水等症狀後還繼續上班，甚至還被客人帶出場吃飯。台媒分析指，一般夜總會小姐上班時，就算不將同事計算在內，一個晚上就可能接觸50名男客。這些男客如果為了不要引起家庭糾紛而對上夜總會一事三緘其口，可能會導致相當嚴重的後果。

知情人士表示，該夜總會是經營已久的「禮服店」，雖然不像「便服店」消費那麼高，但價格也屬中上等級，若3人消費3小時，約3、4萬元新台幣（約合7700至1萬港元）起跳。由於小姐外型好，所以生意相當好。

圖為台南市警方日前臨檢夜總會情形。（示意圖／聯合報）

報道還稱，該間夜總會瞄準高端客戶群，有嚴格會員制，不收過路客，還號稱小姐全台北素質最優，1日上班就有近百位小姐，且大多都是18至23歲的年輕小姐，而玩法也頗為新穎，小姐陪酒10分鐘就可再次輪換下一位，吸引不少知名大亨前來，讓網民相當擔心北部地區感染人數可能激增。

（CTWANT、聯合報、中時）