【新冠肺炎】志願翻譯中國「抗疫童書」　大學師生收穫意外感動

4月初，一個名為「生命樹童書網」的多語種童書網站正式上線，《寫給孩子的病毒簡史》、《不一樣的春節》等一批中國原創抗疫童書，被譯為十種以上的語言，免費分享給世界各地的小讀者。上線僅幾日，已有來自全球53個國家的近2萬人次流覽過這些繪本。 據悉，這一免費童書網站源自全球國際兒童讀物聯盟主席、上海外國語大學校友張明舟發起的「全球抗疫童書互譯共讀項目」，志願譯者團隊大多來自上海外國語大學。

領銜此次公益專案的翻譯專家協調組的是上海外國語大學高級翻譯學院副院長、上海市翻譯家協會副會長吳剛。

作為《霍比特人》（The Hobbit，港譯《哈比人》）、《野性的呼喚》（The Call of the Wild）等不少知名作品的翻譯者，吳剛本人有豐富的翻譯經驗。

「疫情當前，命運與共。這次高翻學院的英、法、德、俄、日、韓、阿、西語師生全都上陣了——這在我們學院還是第一次，大家都是一腔熱血，以專業之所長，為世界各地的抗疫之役盡自己一份力。」吳剛說：「大家全靠一股愛心撐著，最後居然做成了！」

翻譯抗疫童書，也確實讓不少參與的志願者收穫意外感動。

西班牙語翻譯組組長、高翻學院2018級多語種口譯班的張嫣然表示，能用自己所學、盡自己所能為抗疫貢獻力量非常開心：「童書其實是一種可以寫出神奇力量的文學。童書故事裡，哪怕只是一隻小豬的好運或是努力克服困難的毅力都會給小朋友帶來仿佛能塞滿一整個世界的開心、滿足和力量」。

參與翻譯工作的志願者。（新民晚報）

日語組是最早完成所有譯本的小組之一，高翻學院日語口譯專業研究生二年級的錢鋮和全班同學一起，參與了翻譯、審校、排版審校等多個流程。錢鋮提到讓她印象最深的是一本叫做《九千毫米的旅行》的書：「兩個孩子在家百無聊賴，可能是發揮想像，也可能是真的出現了魔法……看到後來才知道父母都生病了，特別打動我的是他們在沙發下面發現了一個髮卡，孩子們說這是媽媽的味道。」

目前，隨著網站上線，各語種已陸續交付定稿，一些書籍目前處於審校階段，會持續補充到網站上。

（新民晚報）