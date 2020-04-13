新冠肺炎｜休班義任家居檢疫聯絡員　消防救護︰聚每分力齊心抗疫

新型冠狀病毒肺炎肆虐數月，香港抗疫工作刻不容緩，除了靠自律自覺，背後由無數人推動，如實施強制家居檢疫令，要通宵將入境者聯絡資料輸入電腦系統，為檢查而撥通的視像通話，都是由不少人趁休班時間幫忙。 消防處義工隊早前徵集到約300名人員響應衞生署，義務參與家居檢疫聯絡工作，他們來自各個職系。有救護員相信，即使只是五分鐘的短通話，但一聲鼓勵、多些資料，對方會感受到。有消防隊目鼓勵「大家聚埋一分一分力，加埋就唔止一分力。」 一名加入消防處19年的高級消防隊長更曾到醫院洗衣房，整理醫護的工作服，百般滋味上心頭，「希望小小力量可以減輕到佢哋壓力。」

消防義工隊300名人員響應衞生署，參與家居檢疫聯絡工作，來自消防、救護職系，亦有文職人員及退休屬員。（黃舒慧攝）

三日內招募300義工負檢查檢疫人士是否在家​

消防設備專責隊伍高級消防隊長楊嗣康為義工隊成員。他表示，約於3月20日收到衞生署邀請，協肋在三個電話中心輪值，聯絡及檢查檢疫人士是否在家，於是展開招募義工，兩、三天內收到300名人員報名參與，於3月23日起投入服務，消防義工隊高峰時每日派出60名義工，平時則約30人，至今已投放逾600人次人手，形容已成為消防義工隊最大規模的活動。

他亦有份在衞生署支援中心任電話聯絡員，根據入境人事資料與接受家居人士視像通話。他曾遇長者不熟識應用程序，懷歉意特用sms向他承諾待家人回家後會回覆視像通話；亦遇到有檢疫家庭，傳來證明在家的照片裡，「個個都面帶微笑」，並向他留言「辛苦你」，令他深感「香港人大家都齊心抗疫」。

大家聚埋一分一分力，加埋就唔止一分力。 小瀝源消防局消防隊目黃漢熙

一點關心問候，畀多啲資訊，對方係會感受到。 葵涌救護站救護隊目馮俊傑

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檢疫女生稱要落街 一句話努力勸告

在南昌街電話中心任電話聯絡員的調派及通訊組高級消防隊長（控制）徐嘉麗，憶述曾遇一名女生不耐煩，電話傳來浮躁的語氣，「話落街你都唔知啦，依家想落街食個飯先。」她即時告知對方違規後果及會有人抽查等，在對方靜默時轉為鼓勵她，「乖乖哋，過多幾日就自由啦。」葵涌救護站救護隊目馮俊傑、小瀝源消防局消防隊目黃漢熙補充，如遇無法聯繫、不合作、不適個案等，他們記錄後會即轉介署方跟進。

馮俊傑表示，救護員在疫情下每日都有機會接觸大量疑似個案或者將確診個案送院等。忙碌工作後仍參加今次義工服務，因為他相信即使只是五分鐘的短通話，「一點關心問候，畀多啲資訊，對方係會感受到。」黃漢熙亦形容，一班消防兄弟向來都是「鐵漢」，他那隊一半人都做開義工，但在電話中心尤其是與長者溝通時，笑言盡顯大家「柔情」一面。

每人輪值時平均約要負責一百通電話，黃漢熙說：「大家聚埋一分一分力，加埋就唔止一分力。」

返朝9晚5助理秘書通宵輸入資料

龐大的聯絡簿，背後都是有賴一群義工即日通宵整理，消防處行政科助理秘書（內部審核）梁明念是其中一員。回想每人的工作量，「深夜11、12點開始收到過千（入境）資料，喺電腦房一路入到早上7點。」梁明念笑言自己是不折不扣的文職，「返開朝九晚五。」深夜候巴士出勤感覺新奇，幸獲上司體諒及支持，容許她彈性處理及在家工作，至今她參與該義工服務已近兩個月。

希望小小力量可以減輕到佢哋（醫護）壓力。 調派及通訊組高級消防隊長（控制）徐嘉麗

憶在威院熨醫生袍：仿佛觸碰到努力痕跡

除了做聯絡員，徐嘉麗分享自己另一份義工經歷，曾在威爾斯親王醫院的洗衣房，幫忙為醫護熨好已洗淨的工作服。她憶述當醫生袍、護理員制服拿上手，百般滋味上心頭，仿佛觸碰到穿這些袍的人努力過的痕跡，現提到仍難忍哽咽：「希望小小力量可以減輕到佢地壓力。」

加入消防處29年，一直為緊急求助在「幕後」支援的她說，平日都會感受到消防救護同袍的使命感，推己及人，想到醫護一直在最前線為疫情奮鬥，故即使顧慮母親會擔心她出入醫院，亦想為醫護做一些事，她指洗衣房位置及環境安全，有關制服在送到前已經過專業消毒，義工過程中會穿戴防護袍及口罩。

消防義工隊300名人員響應衞生署，參與家居檢疫聯絡工作，來自消防、救護職系，亦有文職人員及退休屬員。（黃舒慧攝）

退休助理處長搬運物資到駿洋邨

消防處前助理處長（九龍）、退休屬員岑永昌今年64歲，已退休七年多，亦有份在洗衣部耕耘，並曾搬運物資到駿洋邨檢疫單位填補日用品，「雖然係退休人士，仍然有能力時去貢獻。」過去在職時慣常面對風險，有經驗知道如何保持警醒，「可以支援到前線，心理面有好大滿足。」