電動小巴前路未明？　業界：重點在充電設施　須早敲定補貼方案

新一份《財政預算案》公布撥款8,000萬元推動電動電動公共小巴及相關充電設施。環境局局長黃錦星當時解釋，會資助業界購買40輛電動公共小巴，以行走不同路線，目標在2023年有首架小巴落地試行。 對於港府再次大力推動電動車應用，有業界指倘要求電動小巴在港普及化，關鍵在於本港須具備完善充電配套設施以及盡快落實補貼資助細節，方能令業界有信心購置電動車輛，否則最後僅會是「雷聲大雨點小」。

財政司司長陳茂波今年2月公布《財政預算案》，當中提及會預留8,000萬元推行電動公共小巴試驗計劃，目標在2023年有40輛電動小巴進行路試。（張浩維攝）

公共小型巴士總商會主席凌志強表示，政府撥款8,000萬元予推動電動公共小巴試驗計劃，實際上金額不算多，得悉本港有廠商雖具備相關充電配套設施，惟一個充電站已耗費約300萬元，倘要推動本港電動小巴普及化，實際金額遠超此數目。

凌志強：有充電設施先睇到前景

凌志強續指，政府早前已斥資引入電動車輛，惟成效一直未見顯著，原因仍是充電配套設施不足，「要有充電設施先睇到前景」。故此，政府是次希望由電動小巴入手，並針對固定路線的綠色專線小巴，讓其率先試行採用。凌志強認為，如果具備完善充電配套設施，並盡快落實試行地點、採取快速充電模式令小巴短時間內完成充電，應付繁忙時段的里數便較為湊效。他建議觀塘、鑽石山、啟德郵輪碼頭環境空曠，均是合適試行地點。同時，電動小巴亦可先訂於每小時行走10公里以內的綠巴較合適。

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公共小型巴士總商會主席凌志強表示，本港須具備完善充電配套設施以及盡快落實補貼資助細節，方能令業界有信心購置電動車輛。（張浩維攝）

業界料政府每部車補貼60萬以上才吸引

凌志強補充，資助業界購置電動小巴亦是另一誘因。他解釋，現時一輛柴油小巴索價約80萬元，電動小巴則需約150至160萬元。雖然電動小巴的電費一定較柴油便宜，又預料使用電動小巴能節省約七成油費。惟他指出，政府若補貼60萬或以上的車價，業界才願意購入車輛。同時又稱，現階段政府從未與業界商討任何細節，促請當局了解業界意願方能成事，否則「吹得幾叻都無用」。

樂華專線小巴公司主席楊匯榮亦表示，現時旗下已引入8架混能小巴，料未來將共有15輛混能小巴，礙於目前本港未有充電配套，暫未將其混能小巴全面轉成電動小巴，冀政府能盡快與業界洽談細節，並落實資助計劃令本港電動小巴普及化，以改善本港空氣環境。