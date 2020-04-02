【互動圖表】分析沙士及新冠肺炎疫情走勢　解構感染群組

香港的新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，不少人會將此次疫情與2003年的沙士作比較。《香港01》整合2003年沙士（SARS）數據及資料分析，2003年從第一名病人入院起計，爆發110日，醫療系統崩潰，1755人確診、299人死亡，香港付出沉重代價。 17年前出現兩個大型的爆發群組，即威院及淘大花園群組。相對下，今年新冠肺炎疫情到今日（3日）踏入第72日，已經出現打邊爐、佛堂、婚禮、酒吧、唱K等多個爆發群組。2003年，政府封鎖威院和淘大花園後，新增個案可在兩星期內回落；但今次疫情每個群組確診人數雖少但卻更分散，加上不少是外來輸入個案，而個案數字兩星期升近三倍，九成是輸入個案。 港大微生物學系講座教授袁國勇昨日接受《香港01》訪問時直言，現時由歐洲返港確診病人已造成本地傳播鏈，香港必須增加檢測，為輕微病徵人士化驗，切斷傳播鏈。他曾警告香港或會突破有2,000宗的本地個案。

2003年沙士至今仍香港人的悲痛回憶，疫情下共有1,755宗確診個案，299人死亡，包括8名醫護人員。政府事後成立專家委員會，同年8月報告書出爐。《香港01》記者整理當年疫情的每日公布及報告書，以及今年截至4月1日的新冠肺炎疫情資料，整合出對比及圖表。

翻查沙士報告書，2003年2月22日香港錄得首兩宗沙士確診病例，到3月37日，衞生署首次公布有37名「非典型肺炎」確診者，之後每日公布病情，疫情持續急升。而今年新冠肺炎疫情，在3月17日之前每日新增都不超過10宗，但之後隨着疫情全球大流行，海外輸入個案急升。

中山大學教授成沙士首宗個案 間接令威院8A病房爆發

世衞在2003年2月11日收到內地報告有肺炎爆發的報告，同日醫管局成立工作小組監察公院的肺炎情況；衞生署也召開新聞簡報。但當時當局未有重視。

沙士的首宗確診個案發生在2003年的2月22日，中山大學醫科教授劉劍倫前一日從廣州來港，入住九龍京華國際酒店911號房，22日入住廣華醫院。第二宗同樣為輸入個案，一名49歲女病人河南回港並於2月22日入威爾斯親王醫院。

劉劍倫在廣華醫院感染了一名女護士以及其妹夫外，未有在廣華醫院造成大爆發。但劉在酒店感染了一名26歲男子，該男子3月4日不適入住威院8A病房，促發威院群組爆發。早於3月9日已有30名的醫護人員及病人出現呼吸道病徵。在3月18日，工作小組確定有143人因與男子有直接接觸而確診，該男子也是沙士中的最大傳播者。

威院群組至少366人感染 包括87名醫護

醫管局在3月12日將威院的8樓列為禁區，並於同日將醫護人員分別「潔淨」（clean team）以及「不潔淨」（dirty team）照顧沙士患者。雖然措拖有效令威院爆發群組由3月9日的30宗，跌至12日的10宗；但事件中仍有87名醫護人員確診，以及至少134人到過威院而確診，59人因與相關患者接觸而染病，威院群組至少366人受感染。

淘大花園16日內增190宗 沙士最高峰

而沙士的確診個案宗數在3月下旬至4月中的三周達疫情高峰，主因是淘大花園群組，3月24日群組有75人發病。群組在首宗發病的3月14日至3月30日內的16日已有190宗個案，是當時整體530宗個案的三成五。

2003年3月31日更錄得單日新增80宗個案，是整個疫情中最高。但情況4月1日E座住戶撒離後緩和，在15日後淘大再沒有確診個案；全港疫情亦在5月大幅回落，只有零星個案。

沙士三大群組 新冠肺炎多個小型爆發

對比疫情增長的數據方面，沙士疫情中共有兩大爆發群組，分別為威爾斯親王醫院群組，至少366人確診，以及淘大花園群組，共329人確診；另外瑪嘉烈醫院亦有爆發，共62名醫護受感染。三個群組佔整體個案的四成三。

今年疫情發展至今，本地最大爆發群組，是蘭桂坊Insomnia酒吧樂隊群組，涉及一間公司旗下的四間酒吧、九支樂隊，食物及衞生局局長陳肇始指，職員、樂手、顧客及二代傳播的感染人數為62人，包括一名40日大的嬰兒。

袁國勇：歐美返港人士啟動傳播鏈

本港的疫情從3月中下旬開始，隨着病毒全球大流行、海外港人返港而急速上升。香港大學微生物學系講座教授袁國勇，昨日接受《香港01》訪問時表示，即使政府推出限制人群聚集的措施，若不為更多做病毒檢測，措施成效未必顯著，他建議政府每日做7,500個病毒檢測，找出病徵輕微人士。他指出，「由英國、歐洲返港人士已啟動了本地傳播鏈，因此我們必須為更多輕微病徵者化驗，切斷傳播鏈。」

袁國勇在3月30日亦在電台節目中表示，本港疫情「小小失控」，隨時出現2,000宗本地個案，如果香港未能控制疫情，恐變成另一個意大利，呼籲市民切勿掉以輕心，注意個人衛生。