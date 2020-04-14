新冠肺炎｜海港城童裝鞋店向業主交鎖匙棄舖　店內遺下物品無帶走

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續，本港的累積確診個案已超過1,000宗，疫情嚴峻及港府定下的「限聚令」未完結下，傳統旅遊區尖沙咀商場、街道大多顯得冷冷清清。 名牌林立的海港城有最少52個「吉鋪」，以往滿滿名牌童裝店的地下區有多間已停業，其中一間童裝鞋店已被白板圍封，並貼有業主九龍倉集團發出的律師信，並非一封簡單的追租信，當中寫明租戶棄店內物不顧，放下鎖匙違約斷租，兩年租約僅履行一年，九龍倉決定中止合約，並保留追究權利。 留下繼續經營的，也要絞盡腦汁想法子，其中一間童裝店在櫥窗貼有大大張橫額，寫有「抗疫求存大減價」。可見疫情下重創高價消費品市場，名店也得找出路。

新冠肺炎｜海港城Valentino結業 全場吉舖52間 多區名店紛棄租

新冠肺炎｜海港城童裝鞋店向業主交鎖匙棄舖 店內違下物品無帶走

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去年6月以來連場反修例示威衝突，不少發生在尖沙咀等旅遊旺區，內地遊客減少；新冠肺炎今年初來襲，雪上加霜；加上政府近月推出「限聚令」及拒絕外地居民入境，市況一片死寂，零售業幾近「零」售業。

經營艱難，市面冷冷清清，《香港01》記者於本月7日到尖沙咀視察，名牌林立的海港城有最少52個「吉舖」，單單地下童裝區位置就有7間，絕大部份近月離場。

海港城地下以往滿滿名牌童裝店的地下單單二多米範圍，有7個「吉鋪」，其中一間童裝鞋店白板圍封，並被貼欠租告示。（梁煥敏攝）

4月新貨季節 童裝名店推「抗疫求存大減價」

商場地下一向多間意大利、法國等國際名品牌童裝店，深受內地以致海外遊客歡迎，近月受疫情影響，多個地方的旅遊限制下，加上人減少外，整個商場人流大減。

以往4月為「新季初開」，出售衣物的商店多以新貨到港作招徠，且並非為傳統零售減價季節，但海港城內的一所售賣童裝名牌店，於櫥窗貼有大大張「抗疫求存大減價」橫額，同時貼有三折超發售的廣告告示，疫情下，零售業顯得不太一樣，亦有童裝店早於二月暫停營業避市，減低損失。

海港城內的一所售賣童裝名牌店，於櫥窗貼有大大張寫有「抗疫求存大減價」橫額，同時貼有三折起發售的廣告告示。（梁煥敏攝）

海港城地下為童裝店區，其中一個租戶租約未滿就棄匙斷租而去，連內裡物品都不要，遭業主九龍倉集團出律師信告示追究。（梁煥敏攝）

追究違租約文件貼吉舖外牆

其中一間關門的吉舖，據悉原為售賣童裝運動鞋店。貼在白色膠貼上的文件引人注目，因它解釋了吉舖由來。

文件由業主九龍倉集團委託代表律師發出給租戶，是一份中止租約通知書。細看該份文件，原來原租約於去年4月24日簽訂，由2019年3月1日起為期兩年，但租戶在今年2月17日單方面中止租約，將鎖匙交回便離去，留下相當數量物品，惟沒有列明是否貨物，將被業主棄掉，可見租戶棄舖相當突然，沒有搬走內裡物品。業主一星期後決定中止租約，並保留追究權利。

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另外，海港城商場2樓亦有達18間「吉舖」，其中一所近月關閉的店舖位置，商場方面已改為電視熒幕廣告牌，而最少3間場內食店已暫時關門，大部份現有商店亦提早休息，每逢晚上8時後走過，也感到頗為冷清，商場方面亦有「救亡行動」，推出泊車及其他商鋪優惠吸港人消費，惟不少人只短暫逗留。