復活節｜市民趁假期到離島：多遊人能促進消費　相信島民會歡迎

適逢一連4日復活節假期，以往有不少市民選擇外遊，但疫情持續，全球多個地區陸續有對外隔離措施或「封城」。無法外遊，不少市民選擇到離島「一日遊」，早上約十一時，中環碼頭已有不少人等待乘搭渡輪前往長洲及南丫島，但未如往日出現長長人龍。 有前往南丫島的市民表示，打算與友人一同到南丫島吃海鮮，又指在離島空氣比市區好。對於近日有不少人湧入離島，引起爭議，他認為多遊人到離島能促進消費，有助保民生，相信當島居民會歡迎遊人。

適逢假日不少市民到離島「一日遊」，中環碼頭有不少人等待乘搭渡輪前往長洲及南丫島，但未如往日見人龍。（歐嘉樂攝）

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疫情下多日在家 趁假日到離島「行下」

有去長洲的張先生表示，因為疫情已經留在家中多日，故今日與友人一同到長洲「行下」。雖然有不少遊人趁着假日到離島，令離島人頭湧湧，但張先生直言，即使平日上班亦需要乘坐交通工具，「日日都多人」，而且只會在長洲逗留一至兩小時，亦不打算除低口罩，所以不太擔心。

張先生直言，即使平日上班亦需要乘坐交通工具，「日日都多人」，不擔心得太多。（歐嘉樂攝）

「限聚令」下有狗主攜狗隻到長洲聚會 王小姐：自律一些便可

在「限聚令」實施下，王小姐攜同寵物犬入長洲與其他狗主聚會和游泳，一行約6人。雖然「限聚令」實施，但王小姐認為只要自律一些便可，加上一早與朋友約定不希望爽約。

至於一行７人的吳小姐，則與丈夫、外傭、兩名子女和友人結伴同行，到長洲探朋友。她表示，行走時與友人保持若干的距離，但要視乎小朋友的情況。雖然是五人家庭，但她指平日不多全家一同外出，故認為「限聚令」影響不大。

王小姐攜同寵物犬入長洲與其他狗主聚會，雖然「限聚令」實施，但王小姐認為只要自律一些便可。（歐嘉樂攝）

多人湧入離島引爭議 鄭先生：多遊人能促進消費

除了到長洲，亦有不少市民選擇到南丫島，鄭先生亦是其中之一。他表示，打算與友人一同到南丫島吃海鮮，又指在離島空氣比市區好，所以才打算前往。近日有不少人湧入離島，引起爭議，但鄭先生認為多遊人到離島能促進消費，有助保民生，相信當島居民會歡迎遊人。