【新冠肺炎】將軍澳醫院ICU Dirty、Clean不分　恐增交叉感染風險

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港的危殆病人近日徘徊在十多宗，較之前的單位數有增加。據消息人士透露，將軍澳醫院深切治療部病房內，雖有分開dirty team和clean team，但病房管理人員明言若任何一邊的病房工作繁重，即使是dirty team亦需走出負壓房外幫忙，又明言「換下保護衣就係clean」，此舉或增醫護及病人間交叉感染的風險，因此質疑若醫護只需受訓穿好保護衣就可處理不同病人，根本毋需在院內建獨立負壓房。 將軍澳醫院發言人回覆查詢時未有回應安排是否屬實，僅稱高風險病房工作人員須嚴守感染控制指引，院方亦有為前線提供適當及足夠的個人防護裝備。

將軍澳醫院深切治療部病房編更安排，被指增加dirty team與其他醫護的交叉感染風險。（資料圖片）

將軍澳醫院的深切治療部病房（ICU）內有兩間負氣壓病房，各放置一張隔離病床，負壓房以外的病房空間則有其他並非感染新型肺炎的病人入住。有消息人士透露，自4月1日起該院ICU收入一名新型肺炎病人，該院管理層終承認深切治療部為高風險區，惟病房內醫護輪更安排存在安全隱憂。

病房管理人員：dirty team脫保護裝備後已乾淨 可直接做clean工作

消息指，醫護按輪更制分為dirty team負責入負壓房照顧確診新型肺炎患者，clean team則照顧其他病人，惟病房管理人員明言，若深切治療部的工作繁重，即使是dirty team人員亦需走到負壓房外協助照顧病人，反之若負壓房需人手，clean team亦需入房幫忙，若不涉及霧化程序則不能換上N95口罩。管理人員更指，dirty team有受過感染控制訓練，只要脫下保護裝備、做好清潔已令自己「乾淨」可出外幫忙。

消息人士質疑，若脫下保護衣已等同clean team，根本不需建負壓病房分開處理傳染病患者，又斥做法會增加醫護與病人間的交叉傳播風險，忙中有錯的話需整個病房隔離，亦會影響無辜的病人。

此外，該院ICU目前的兩張負壓床均有病人入住，據了解倘需再收第三名危殆確診患者，需入住同層的心臟加護病房，惟仍需由ICU醫護照顧，醫護穿梭兩病房之間亦存在傳播隱憂。

ICU醫護申津貼與否 需計算高風險區工時

目前醫管局有為前線醫護提供津貼，申請者需符一定條件，如「特別租賃津貼」醫護需在高風險區工作兩星期，該兩周內一半工時屬高風險。消息人士指，制度對ICU不公，因危殆病人的情況或在三數天內好轉，但曾照顧過病人的ICU醫護可能因工時不足而不符申請津貼資格，若臨時被要求進入負壓房幫忙的clean team員工，更無從統計。醫管局九龍東聯網的人事部代表在員工論壇上被問及此事，亦僅回應指會按每宗個案（case by case）作審核。

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醫院發言人避答安排是否屬實

將軍澳醫院發言人回覆《香港01》查詢時，未有回應ICU的輪更安排是否屬實，拒評病房交叉感染風險，亦無回答申請津貼的限制。發言人承認，該院深切治療部負氣壓病房會接收新型冠狀病毒肺炎的病人，屬於高風險病房類別。部門會按運作需要編排醫護人員當值，一般而言會安排同一隊伍人員照顧確診患者，一段時間後輪調。所有高風險病房醫護均須嚴守感染控制指引，配備符合要求的個人防護裝備，避免受感染或做成交叉感染。

發言人稱，一直為前線員工提供適當及足夠的個人防護裝備。凡員工在高風險病房工作兩星期，均符合「特別租賃津貼」資格，醫院會遵照醫院管理局既定條款處理，而員工亦受醫管局所安排的僱員補償保險保障。