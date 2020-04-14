防疫抗疫基金｜羅致光：代出糧計劃只對人數不對人頭　難保不換血

因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，特首林鄭月娥上周公布第二輪防疫抗疫基金項目，當中800億元的「保就業」計劃，政府幫僱主「代出糧」，以打工仔一半人工計算，上限9,000元，條件是要不裁員。僱主可以選定今年1至3月任何一個月份作為工資基礎，而員工人數就以3月為準。 計劃未有申請細節，勞工及福利局局長羅致光今日在傳媒簡報會中直言，計劃「只對人數、不對人頭」，難保僱主減薪甚至「換血」，只有大原則是要資助用於員工出糧。他不承認計劃有「漏洞」，而是設計制度時要最快能派錢，亦以舉報為主的公民社會監察，否則重蹈2018年「派4000元」的覆轍，擾攘一年多後才能發放，屆時恐怕已有大批公司倒閉。

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特首林鄭月娥今日（14日）傍晚見記者，展示防疫抗疫基金的小冊子，但並未解釋詳情，記者會的主軸是回應港澳辦中聯辦炮轟郭榮鏗。勞工及福利局局長羅致光、創新辦主任馮程淑儀，在記者會後，舉行傳媒簡報會，解釋詳情。

「保就業」涵蓋強積金（MPF）、職業退休計劃（ORSO），按僱主選擇的指定月份，向僱員支付實際工資的五成計算，補貼上限是9,000元，強積金計劃下的工資包括薪金、佣金、花紅等，ORSO則按僱主供款部份計算，資助要全數用於支薪；有供強積金的自僱人士，可獲一筆過7,500元資助。

羅致光不承認計劃有「漏洞」，而是設計制度時要最快能派錢。他在4月15日林鄭月娥記者會後，舉行面向傳媒的不攝不錄簡報會。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

可選1至3月工資為基礎 不得少於3月僱員總數

工資補貼分兩期支付，第一期支付6至8月工資，按僱主選定的1至3月任何一個月人工計算；第二期支付的9至11月工資，選定月份則視乎之後的經濟環境而定。

僱住須承諾接受補貼期間不裁員，第一期6至8月期間的支薪人數，不得少於今年3月無論有否支薪的僱員人數，違反承諾會有罰則。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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僱主須交供款證明 欺詐涉刑事

羅致光表示目前並未有計劃申請細節，初步要求僱主要向強積金信託公司申請一份供款證明文件，交予當局申請。而自僱人士，在2019年1月至今年3月，有強積金戶口，不論有無供款都可以申請，但不包括3月31日後補供的供款。

至於罰則，羅致光亦未能回答細節，稱若涉及欺詐是刑事罪行，當局亦有權追回部份或全部資助，或從民事途徑追討。

減薪、換血、無薪假 政府不會管

在簡報會中，羅致光多番被問及「代出糧」計劃的漏洞，包括僱主可申請資助後，繼續要求僱員放無薪假，繼續減薪，甚至「換血」，解僱人工較高的員工，請人工較低的人。

羅致光回應指「簡單來說不會管」，稱計劃「不對人名只對人數」，即只要6至8月的僱員人數不低於3月的僱員人數，而申請的資助全數用於支薪就可以。他指屆時會公布每間公司申請時的支薪僱員人數，亦會在6月發放第一期資助後，公布資助金額，讓僱員、傳媒和公眾監察。

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不要重蹈派4000元覆轍

羅致光強調，制度設計原意是要快，並非偏幫僱主甚至讓僱主鑽空子，但若要在設計制度時，要仔細審視每間公司的資薪制度是否合理，需要過千人去審計，「好公平、仔細的制度，最好例子就是派4000蚊（2018年財政預算案『關愛共享計劃』）制度，從2018年2月公布，到2019年7月才可以申請。今日去做，不實際。」

他直言有很多「古靈精怪、奇形怪狀」的極端例子，要靠公民社會監管，「炒晒所有人，請晒姨媽姑姐，我要對人名身份證，做唔到。如果有人投訴，我們就有得做。」

【情景題】 資料來源：綜合羅致光簡報會內容

問：僱主申請資助後，要僱員放無薪假，只出上限9,000元的糧，是否可以？

答：可以。

問：3月有100個員工，其中20個放無薪假。6月有員工放無薪假是否可以？

答：一半半。若3月一共100個月工，到6月就要100個員工都要有糧出。但若放幾日、半個月無薪假，政府就管不到。要求是要有人工，無論是半薪、減薪。

問：僱主營運情況無問題，但照樣申請資助，用多了的錢派給股東、購置器材、開辦新業務，似乎否可以？

答：資助要全數用於出糧，如果買靚車是不合理，政府有權追討；如果企業省了錢，開辦新業務，就是招聘更多人手，錢用在員工上，無偏離原意。

問：按3月僱員人數計算，若4月後裁員，6月有增聘人手，但請不回原來人數，是否有懲罰？

答：有，但相信在此形勢下，企業不難招聘。