【消委會】首三個月逾760宗網購防疫用品投訴　單項最多涉20萬元

在新冠肺炎疫情下，本港年初現防疫用品搶購潮，市民搶購物資戰線由市面延伸至互聯網。消委會在今年首三個月接獲逾760宗有關購買防疫用品投訴，當中539宗屬網購，不少涉及貨品延誤及退款爭議，有市民付款購買口罩後，賣家刪除社交賬號及失蹤，終需轉介警方調查。 消委會說，有關口罩的投訴共涉款逾144萬元，單項金額最多涉20萬元，買家打算本來想採購口罩運至國內，但最後收不到貨。消委會提醒，市民需留意商戶營商資料及參考評價，亦應謹慎考慮預購貨品的到貨時間，以及留意條款細則，保存相關帖文截圖以備有需要時作憑據。

今年初在多區鬧市出現排隊購買防疫物資的人龍。（資料圖片/李澤彤攝）

收到796宗投訴 逾六成屬網購

消委會總幹事黃鳳嫺指，在新冠肺炎下，共收到與796宗與口罩及防疫用品有關的投訴，當中539宗屬網購；有649宗投訴涉及口罩，防疫用品則有147宗。

單項口罩投訴最高涉20萬元

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀說，在一月至三月中，在口罩收到投訴中，最多與送貨延誤有關，其次則為銷售手法欠佳，共涉款逾144萬元，單項金額最多涉20萬元，最低則平均每宗2,000元。

黃鳳嫺說，涉款金額最高的口罩投訴中，買家本來想採購口罩運至國內，但最後收不到貨，懷疑屬於口罩騙案；而在防疫用品中，單項投拆金額最高達2.7萬，投訴人購買200盒獨立包裝濕紙巾，惟最後懷疑為劣質貨品，故到消委會投訴。

付款後社交網頁平台無更新 最後賬號亦消失

在新冠肺炎下，消委會在1至3月接獲有關防疫用品及外科口罩投訴分別達147宗及649宗。李小姐是苦主之一，她在2月初急需口罩之際，發現社交平台有一則代購網站銷售日本口罩的帖文，賣方回覆稱一盒售價300元，說明2月中有貨，隨即提供已登記流動支付服務的QR Code予其付款。她在一星期後再追問進度，對方承諾最遲2月20日到貨，惟至2月下旬該社交平台專頁沒有再更新，也無法傳送訊息，其後更刪除社交賬號，她只好向消委會求助。

消委會指，根據溝通記錄，只有賣方的社交平台賬戶名稱，沒有其他營商資料及聯絡方法，加上貨款經流動支付服務支付予個人銀行戶口，該情況似屬個人交易，難透過消委會調停，事主最後同意轉介警方調查。

發貨期一再延誤 退款需扣除手續費

張先生在1月初看見社交平台專頁一則銷售口罩帖文，預計2月中至2月底到貨，故按指示登入C公司網站以信用卡購買6盒韓國口罩，合共468元。至2月初，該公司再發帖指韓國口罩預計2月中至2月底到港，若顧客不想等候可以在2月14日前填寫退款表格，如公司最終未能交付口罩，則於3月15日後扣除3%手續費後退回貨款。

張先生選擇繼續等候，期間C公司在2月下旬再發帖解釋因應韓國當地口罩供應緊張，估計無法3月前抵港，會嘗試聯絡其他口罩供應商，而該公司亦一直未提供已向廠家訂購口罩記錄，取貨無期惹人質疑。他認為，雖然公司事先說明會扣除手續費，但並非消費者主動取消交易，而是其無法按承諾交付貨品，若仍要承擔手續費損失做法不合理。

該公司回覆消委會強調，在1月中所發的銷售口罩帖文已說明退款需扣除3%手續費，並已交代韓國口罩退款安排，但張先生未於限期前提交表格，故其退款將於3月15日後陸續辦理。

在物資難求下，有人選擇網上購買，卻遲遲未能收貨。（資料圖片/李澤彤攝）

有「現貨」卻不發貨

楊小姐早前欠缺便攜式酒精搓手液，在2月初看見B公司在社交平台專頁銷售日本酒精消毒液，並標明是現貨發售，約3至5日配送，故立即下單購買4支，連運費合共385元。她等候近兩周也未見商戶更新訂單狀態，專頁也沒有任何消息，故透過各種通訊方式嘗試聯絡亦沒有回音，另見不少同樣購買貨品的消費者留言追問進度，在擔心受騙情況下向消委會投訴該公司未能在訂明合理時間內配送「現貨」產品。

該公司其後回覆消委會解釋，近日訂單倍增及人手不足，未能適合時回應及就延誤致歉，並已立即將貨品寄予楊小姐。

消委會提醒留意商戶營商資料及參考評價

消委會表示，在社交平台進行銷售操作簡易，營運成本也不高，但有騙徒假借銷售為名開設社交賬號，卻沒有供貨意圖，收款後逃之夭夭，有機會構成欺詐或行騙等刑事罪行；若商戶在接受付款後，沒有合理理由相信它能在指明時間內交付貨品，可能觸犯不當地接受付款罪行，商戶即使經社交平台銷售貨品，就產品資料及銷售所作的陳述都必須清晰及正確無誤，否則有機會觸犯《商品說明條例》。

該會提醒，流動支付服務雖然方便，但未必能夠確認登記流動支付服務的是商戶戶口或是個人戶口，選用銀行轉賬則可知道收款戶口號碼及持有人名稱。信用卡及一些付款平台設有交易申訴及退款機制，若遇上未能交付貨品等情況，有機會透過有關機制取回款項。此外，該會提醒消費者留意商戶營商資料及參考評價，最穩妥是選用設有實體門市的商戶，亦應保存相關帖文截圖以備有需要時作憑據。