【消委會】消毒酒精6款含有毒甲醇　逾8成濃度或容量不足

受疫情影響，酒精需求急升。消委會上月購買24款消毒酒精樣本，並委託本地一間實驗所進行酒精成分及容量測試，發現6款樣本含甲醇，在洗傷口過程中，有機會直接進入血液，長期使用有機會造成慢性中毒；另7成樣本的酒精濃度比聲稱低，例如標示酒精含量75%卻只有62%，差異最大的一款比聲稱的少超過20%。 至於有關消毒酒精產品投訴個案，今年1至3月已有76宗，但2017至19年則分別只有1、5及6宗投訴，遠超過去三年的投訴總數。

受疫情影響，防疫產品如酒精需求急升。（資料圖片 ）

消委會在3月11日至13日在荃灣、沙田、觀塘、旺角、北角和銅鑼灣的藥房購買24款消毒酒精樣本，價錢介乎9元至98元，當中8款成分標示為「Isopropyl Alcohol」（異丙醇），5款標示為「Ethanol」（乙醇），餘下11款樣本沒有標明酒精名稱，只以「消毒火酒」、「酒精」、「Alcohol」或「Rubbing alcohol」標示，另外有23款有標示酒精淨含量。

測試發現，有6款檢測到微量甲醇，濃度介乎0.007%至0.0336%，當中包括小野田Onoda消毒酒精Rubbing Alcohol75%、護安身消毒火酒75%、浮來春75%酒精消毒液、Toppa消毒酒精Rubbing Alcohol75%、SONYAU 75% External Spray Compound alcohol disinfectant，以及免洗手酒精消毒噴霧75%（該款濃度最高），甲醇是一種含有毒性的有機溶劑，進入人體後可導致中毒、中樞神經系統症狀、代謝性酸中毒，長期吸入甲醇有可能導致失明和腎衰竭。

含甲醇消毒酒精 長期使用有機會造成慢性中毒

雖然該6款檢出甲醇的樣本的甲醇濃度不會引發急性中毒，但由於產品的標示用途是消毒，在洗傷口過程中，酒精有機會直接進入血液，亦有可能從皮膚或呼吸攝入，長期使用有機會造成慢性中毒或引致健康問題；部分消費者或利用該類消毒酒精自製搓手液或用作日常家居清潔，吸入酒精機會及份量會提升。

6款消毒酒精樣本含有毒甲醇 產品名稱 甲醇含量 小野田Onoda消毒酒精Rubbing Alcohol75% 0.0305% 護安身消毒火酒75% 0.0185% 浮來春75%酒精消毒液 0.007% Toppa消毒酒精Rubbing Alcohol75% 0.0292% SONYAU 75% External Spray Compound alcohol disinfectant 0.0321% 免洗手酒精消毒噴霧 0.0336% 資料來源：消委會

（消委會提供）

此外，有22款標示酒精為75%，1款標示為70%，另有1款標示為95%。測試結果顯示，標示75%酒精樣本中，有16款乙醇及異丙醇含量不足75%，當中3款樣本的實際酒精含量更少於70%（則Peace消毒火酒75%、金星消毒火酒Isopropyl Alcohol 75%及SONYAU 75% External Spray Compound alcohol disinfectant），乙醇或異丙醇含量由62%至69.1%；而標示70%（則天然乙醇Ethyl Alcohol 70% Solution）及95%（則醫藥酒精95%乙醇）的酒精樣本的實際乙醇含量分別只有65.7%和89.3%。根據世衛指引，一般醫護使用的消毒液需要60%至80%的乙醇或異丙醇才能有效殺死細菌和病毒，但酒精濃度太高亦不代表更有效。

研究指若使用100%純乙醇或異丙醇消毒，酒精和細菌的接觸時間太短，加上沒有水分作催化，故不能通過溶解細胞壁的質膜而殺死微生物。甲醇因揮發性高和消毒能力低，再加上其毒性很高，故不適宜使用在消毒產品中。

23款有標示容量產品 16款不達標

測試亦發現，23款有標示產品容量的樣本中，16款不能達到產品上標示的容量，當中3款的實際容量比標示少超過10%以上，相差最大樣本比容量少21.2%（則Toppa消毒酒精Rubbing Alcohol75%）。

消委會提醒，購買消毒酒精時應留意包裝上的資料說明，包括生產日期及有效日期，避免選擇來歷不明及資料不詳的消毒酒精，並應光顧信譽良好的商戶及有信譽品牌的消毒酒精。