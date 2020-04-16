候任消防處處長梁偉雄將於周六（18日）正式上任。去年反修例風波期間，梁偉雄在消防及救護學院一個講座上稱呼示威者為「曱甴」，梁偉雄強調他是形容「罔顧法紀的暴徒」，被問到會否影響公眾觀感，他重申是在非公開場合用該字眼，當時他「有感而發」，但認為有關爭議只是「小風波」，應著眼「止暴制亂」，明白引起同事不滿，他尊重批評，作為管理層，無分政見顏色派別，會確保部門履行到法定責任。 另外，消防處接獲有約130名人員被投訴發表不當言論，他指，經紀律調查後大部份不成立，按常規如證實有言語不當會採取紀律行動，如涉刑事成分會轉介警方。

新任消防處處長梁偉雄︰「曱甴論」是有感而發 部門無分顏色派別

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消防處副處長梁偉雄（左）將於周六（18日）起接替退休的李建日（左），出任消防處處長。

稱「曱甴論」是小風波 已承擔責任

梁偉雄去年用「曱甴」形容示威者一事續成焦點，他在正式上任前與傳媒會面時回應指，在其個人層面上，他的信念是香港因有法治精神而能安居樂業，認為要「止暴制亂」，重申有關形容是在非公開場會使用，當時是有感而發，曝光後亦無隱瞞否認，認為比起「罔顧法紀的暴徒」，其用字爭議只不過是「小風波」，指譴責「暴徒」是「更加重點」，又指不認同「為暴徒鬧返鬧暴徒嘅人。」

被問到是否有欠政治敏感度，及未來會否再用「曱甴」形容等，他強調，從來無公開講，也不打算講。

梁偉雄指明白會引起同事不滿，尊重有關批評，事件已由處長及公務員事務局檢視過，他已「承擔咗個責任」。被問到其鮮明表態會否影響消防處工作，梁偉雄指，作為管理層，不論人員的政見立場，都會確保部門履行到法定職責，「絕對唔會影響人員工作，唔會見死不救。」

曾發內部通知 消防裝備訓練不應付「持械衝突」

他續提到前線去年屢被指摘「不救人」、「不救火」，如深水埗有持刀男子被圍毆，消防員無落車被轟不救人，他曾用個人名義發內部通知，指出消防員的裝備、訓練、經驗不包含應付「持械衝突」，但任何人需要協助都應盡一切能力去救，「包括甚至係暴徒。」

梁偉雄指，前線不可能「為救人而傷人。」他所知有人員多次挺身擋襲擊及大聲喝止等。他指，為前線不值多次「食死貓」，包括有指三架消防車在場都不行動，但其實三隊人同時正處理多宗火警。

▼831太子站▼

救護員被拒入太子站 「831係由警方開call」

就與警方在大型衝突中的協調，梁偉雄指，「同警方共同點都係保障市民安全，非常之多合作、非常之緊密。」指涉及暴力罪行要先由警方控制現場，是為保障所有人包括消防救護安全，舉例「打劫緊銀行有人受傷，我咃又衝入去咩？」

惟去年8月31日太子站事件中，救護員被拒入地鐵站內，梁偉雄指事件已於記者會上多次解釋，但指出他必須帶出一點「831係由警方開call要求派救護車去現場。」

11名消防處人員被捕 二人已無條件獲釋

另外，消防處接獲有約130名人員被投訴發表不當言論，內容性質包括指有網上言論針對警隊、有粗言穢語等，處方均已展開紀律調查。梁偉雄指，大部份投訴經調查後不成立，如證實有言語不當會採取紀律行動，如涉刑事成分如恐嚇等會轉介警方。有部分成立投訴則按常規作出勸喻及接受紀律輔導。他不評論個案涉及什麼字眼及調查準則。

去年起反修例風波以來，共有11名消防處人員被捕，目前有兩人獲無條件釋放。

2019年7月27日，元朗遊行示威，有人讓路給消防車。（資料圖片 / 高仲明攝）

對工會兩大底線：不危害市民、不誣衊部門

就有新工會成立，梁偉雄指他自己都做過工會主席，清楚工會職能包括反映員方不滿、爭取福利等，他指向來注重與工會溝通，過往都有同工會理事言及兩大底線︰「不會危害市民」、「不會誣衊部門」，他指期望與工會的對話有建設。他指上任目標是傳承團隊精神，「集思廣益如何令同事安全有效率完成任務。」他指，不會改變「救災扶危為民解困」的宗旨。