消防處處長李建日將退休卸任，經歷37年消防生涯，在任期最後一年內經歷持續大半年的反修例風波及新冠肺炎疫情。他指，過去一年的聚眾活動，為處方帶來的挑戰比佔中更甚，同事要在激烈衝突中，應付突如其來的火警，同時日常的緊急召喚「唔會因為示威而少咗」，須部署大量人力物力，他感激同事主動支援，「唔係只係等市民打999。」

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消防處處長李建日告別37年消防生涯︰反修例風波挑戰比佔中更甚

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消防處處長李建日將退休，在卸任前會見傳媒。（鄭秋玲攝）

反駁前線不救火指責

李建日形容處方工作比佔中時更大挑戰，示威模式與佔中固定一區不同，多快閃及無預告的多區行動，他自己即使收工，回到家中都會自設「指揮台」開啟所有通訊系統及電腦，密切留意事態發展。他感謝同事加班值勤並當有事故發生時主動到指揮中心支援。

他指，反修例風波期間有不少網絡傳言困擾，有例子是將臨時演員的舊照當作假冒身份，更多是指責處方前線不救火，他指出，8、9月出現汽油彈加上堵路，處方車輛無法接近，前線都會「跑幾百米去現場。」

▼831太子站▼

831消防「知無不言」 手民之誤被大做文章

8月31日太子站傷者事件是牽涉消防處的爭議之一，救護員曾被拒入站內，處方的事件記錄被發現事後有多處修改等。李建日指，當時為爭議召開兩次記者會「提問到無嘢問為止」，認為稱得上知無不言，續重申修正「手民之誤」屬平常，批評是有人「大做文章」，指非控制組職系未必認識做法，「唔能夠猜想太多，有帶可以聽返。」

就有消防人員涉及反修例示威被捕，李建日指「一個都嫌多」，強調整體服務無被影響，他指作為紀律部隊，如有人員涉嫌觸犯罪行，須停職調查，如無事可復職，如被定罪會按機制處理。

▼2016年迷你倉大火▼

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工會爭取薪酬與警隊看齊 處方去年已交報告

被問到卸任有無遺憾，李建日指，幾年前訂立的交接目標包括《消防安全（工業建築物）條例草案》等，未能在任內通過。對於工會一直提倡的「升格」至緊急紀律部隊級別，與警隊薪酬待遇看齊，他指，政府展開職系架構檢討，處方去年已提交報告，希望紀常會仔細研究有正面回應，「但好確切係處理工作嘅使命感係唔會受呢啲影響。」

李建日指，特別認同近日拯救企跳伯伯的那位同事分享「救每一個人都係佢係自己家人。」憶述近年晉身管理層期間的難忘事，他主動提起淘大迷你倉四級火及吊手岩拯救中英勇殉職的三名人員，為團隊帶來沉重打擊。就迷你倉四級火事故，他指處方已向警方提交調查報告，待死因庭檢視及排期。

2017年3月，吊手岩消防隊目殉職，李建日到威院了解情況後見傳媒。（資料圖片 / 余睿菁攝）

李建日於1983年入職，憶述曾參與過香港仔工廈5級大火撲救行動，形容當時的保護衣只是防水物料，呼吸器會連帶吸入濃煙，但接連有另一宗火警，剛回到局的他們不顧一身黑垢，趕赴現場。他難忘處理過屯門木廠爆炸案，形容是「生死一瞬間」，曾到三名揸水喉同事身邊視察時，突然發生石油汽爆炸，幸只受氣流波皮推開倒地，「如果打橫爆，相信不堪設想。」

2003年時任新界南消防區長，屯門公路雙層巴士墮坡事故觸目驚心，大量傷者掛在墮坡巴士，除了在山腰即場搶救傷者並想方法送落山，亦因現場死者眾多，分工即建臨時停屍間，令他深感部門「好識尊重死者」。翌年發生物流倉事故，發現化學品引起的過敏反應會延後，亦啟發處方研究改善裝備。

2018年5月9日，香港消防處150周年大會操。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

告別37年消防生涯，李建日指退休後會盡情去聽交響樂團演出，同做太太司機，指以往要特別選購最後一排及走廊座位，方便隨時離開處理突發工作。他未有透露有無新工作安排。最後一次穿處長制服見傳媒要戴口罩留影，他笑言「係時代見證。」