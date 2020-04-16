消防處處長李建日卸任在即，任期最後遇上新型冠狀病毒肺炎疫情。他指，消防處救護車已接載逾700多位確診者到醫院，因此有1300多名人員需要接受醫學監測，其中有8名人員因病人隱瞞病歷，而被列為密切接觸者要入住檢疫中心。他指，處方的N95庫存量達一個多月，惟有採購困難，形容「情況都係擔憂。」會與醫療總監研究各種代替方案可行性，如引入全面罩等。

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消防處救護車載逾700確診者 因病人隱瞞 8消防人員成密切接觸者

消防處處長李建日（左）及候任處長梁偉雄（右）。（消防處圖片）

李建日指，現時由特別支援隊組織20架救護車，負責在各區接載檢疫人士到亞洲博覽館的檢測中心。他指一轉亞博召喚，路途及須耗時間，相當於留當區處理3宗召喚，故安排由特別支援隊承擔部份壓力。

他指，由去年12月起已留意到疫情，鑑於2003年沙士的經驗，消防處傳染病監察專責組及管理組已於1月初制定指引，同時在港府為疫情提升至緊急級別時，處方已搜羅裝備，鼓勵同事「應用則用」。就曾經發生過防護裝備過期問題，他指「用先知」，之後已全部中央處理。

2020年2月5日，消防處救護車接載世界夢號郵輪懷疑個案。（資料圖片 / 張浩維攝）

他指，雖然近日確診個案減少，但都不能夠掉以輕心。他特別感謝休班及退休屬員，為抗疫服務做義工，包括搬傢俱到駿洋邨及為醫護人員燙制服等。

2020年3月31日，消防處處長李建日及候任處長梁偉雄曾探訪駿洋邨義工。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

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