新冠肺炎｜消委會：酒精質素參差情況不理想　籲光顧有商譽店舖

受疫情影響，港人四處張羅防疫物資，消委會指自疫情爆發後接獲796宗防疫產品投訴，約八成與購買口罩有關，涉款最多個案達20萬元。消委會總幹事黃鳳嫺今日（16日）表示，就測試發現有酒精含有毒甲醇，情況並不理想，又指使用含有毒甲醇酒清洗傷口時有機會造成慢性中毒。 對於坊間出現快速測試劑，黃鳳嫺指若在病發初期測試，有機會出現假陰性，不建議自行測試。

黃鳳嫺表示，就測試發現有酒精含有毒甲醇，情況並不理想。（資料圖片）

黃鳳嫺在港台節目《千禧年代》表示，自疫情爆發後，市民酒精用量大增，隨之市面出現不同酒精品牌，故三月中就24款酒精進行測試，發現質素參差，當中更發現6款含有毒甲醇，「真係唔係咁理想」。她稱，這些樣本的甲醇濃度不會引發急性中毒，但在洗傷口過程中，酒精有機會直接進入血液及體內，有機會造成慢性中毒，強調市民不能掉以輕心。黃估計，出現甲醇原因是有人製作假酒精，或廠房處理不當。

至於市民可如何判斷酒精有無甲醇？黃鳳嫺表示非常難判斷，因為若靠嗅覺分辨是否含甲醇、乙醇或異丙醇，容易有誤差，建議應看清楚產品標示，光顧有商譽品牌及商舖。另外，網上有教學指用火燒酒精可測試是否含甲醇，黃直言做法「幾錯下」，因為容易引發火警。她又指，目前沒有特定法律監管酒精產品，依靠消費品安全條例及商品說明條例，監察有否造成健康風險及有否誤導成分。

此外，早前本港曾現食米搶購潮，黃鳳嫺強調本港食米供應穩定，呼籲市民毋須搶購，否則受苦的是自己。對於部分國家有監管商戶抬價問題，她認為監管並不容易，除了要證明其抬價，也容易削弱其採購動力。

坊間快速測試劑或現假陰性

在疫情下，坊間出現新冠肺炎快速測試劑。黃鳳嫺指出，這些測試劑原理與醫管局測試有別，後者屬基因測試，前者則測試有否病毒抗體，過程猶如利用測試卡驗血測糖尿。她解釋，市民病發初期先有抗體igM產生，至後期則產生igG，中期則兩者均有，若在病發初期測試，容易出現假陰性，故不建議自行測試。她補充指，目前這些體外診斷醫療儀器的品牌不多，屬新興測試，目前未有法例監管。