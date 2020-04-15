COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情以來，市民曾囤積貨品，將超市的食米及廁紙等用品搶購一空。消委會最新的年度超市價格調查結果顯示，230項貨品的總平均售價在2019年較2018年上升了0.6%，其中食米上升8.5%、衛生紙/盒裝紙巾組別的平均售價都有上升，部分品牌最高升幅大達3.7%。急凍食品上升6.7%，2018年曾一度傳破產的廚師腸，去年售價升幅達22.1%。

消委會調查包括「華潤萬家」、「百佳」和「惠康」以及其附屬品牌的超級市場的230項貨品在2018年至2019年間的平均售價，售價則來自其掃描數據。相關數據是在3間超市同意下，透過處理超市掃描數據的國際市場調查機構獨立提供。

（消委會圖片）

食米組別2019年再升8.5% 衛生紙/盒裝紙巾升2.6%

結果顯示，2019年230項超市貨品的總平均售價較2018年上升0.6%。「食米」組別的總平均售價在2018年已經錄得雙位數的升幅（10.7%），而在2019年則再上升8.5%，組別內8款食米平均價格全部上升，當中「雙羊牌澳洲百搭米王5公斤」，在2019年大幅上升18.5%。

「紙品/清潔用品/寵物糧」大類的總平均售價下跌0.02%，不過「萬用抹紙」、「衞生紙/盒裝紙巾」和「寵物糧」的總平均售價卻分別上升1.2%、2.6%及5.2%。其中「衞生紙/盒裝紙巾」組別內的6款貨品的平均售價在2019年全告上升，由1.2%至3.7%，升幅較大的是「皇冠三層純白潔淨衛生紙10卷」（3.7%），其次是「維達三層超韌軟抽面紙4包」（3.4%）和「心相印茶語系列盒裝面紙5盒」（3 %）。

食米及紙巾超市售價變動。（香港01製圖）

廚師腸升22.1%

「急凍食品」組別的總平均售價在2018年上升6%，在2019年則上升6.7%，除了一款灣仔碼頭水餃外，其餘8項都上升，當中「美國廚師牌高級雞肉腸 340.2克」升幅最大，達到22.1%。該食品在2018年曾傳出生產商申請破產，而導致售價上升。

調查亦發現，有21組貨品去年售價下跌，其中啤酒價格跌幅最大，總平均售價下跌超過5%，當中有罐裝啤酒品牌，跌幅更超過一成。

▼限聚令升級延長▼

+ 12 + 11 + 10

消委會指，是次調查的230項超市貨品在2019年的總平均售價較2018年下跌0.6%，而同期的綜合消費物價指數則上升2.9%。在50組貨品中，有27組的總平均售價上 升，21組則下跌，整體升幅較前一年放緩。不過，消委會指，食米、急凍食品、罐頭湯或魚都錄得較高的升幅，相信對家庭帶來了不小的壓力。

消委會向幾間超市做出查詢，百佳表示超市同類商品的平均售價反而下跌，反映超市已經盡量承擔部分成本；惠康則表示，18年至19年，整體零售業面對困難的營商環境，加上成本亦提高，不過超市會積極提升採購及供應鏈效率，並繼續推出優惠。

消委會總幹事黃鳳嫺說，網上在2月初出現傳言，於是大家開始搶購食米或紙巾。她表示，市場未搶購前，產品的價格及供應一直穩定，但之後價格突然升約一成，從前的優惠亦消失。她重申，市民囤貨時，食物有機會過期，且香港天氣潮濕，紙巾或會發霉。消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀亦說，食米囤積時間太長或會出現穀牛。

黃鳳嫺再次呼籲市民切勿囤貨，「香港採購能力非常之高，點都會買到啲貨返黎。」