青年宿舍遙遙無期　居劏房單身女子入住青年共居空間重獲新生

剛踏入社會便被逐出家門，一個女子要找片瓦「遮頭」，除了劏房幾乎別無他選。為了一個六十呎劏房，家嘉每天窮得只能吃公仔麵，甚至寧願在街上流連，也不想回到那個難言安樂的「蝸居」，「當時電視成日話政府推行青年宿舍，但上網搵親都話仲計劃緊。」 她後來遇上東華三院的青年共居空間，終於有自己的家，租金較劏房便宜近半，「依度30歲前都可以繼續申請，兩年後我未夠30歲，希望可以續多一次。」由兒童之家、到入住劏房，家嘉終於在共居空間，找到重過新生活的契機。

家嘉說，對她而言，「福全。共寓」讓她感受到家的感覺。（高仲明攝）

媽媽早逝，家嘉與兄長幾乎在兒童之家長大。成年後不再是「兒童」，只能按規矩離場，後來社工為兩兄妹安排公屋。數年後，哥哥想成家立室，要求家嘉搬走，在某年的萬聖節夜，哥哥一怒之下踢向廁所門，站在門一側的她頓時頭破血流。

寧在公司「OT」、超市商場流連不回「家」

二十出頭不久，一聲「遂客令」下只能到處尋覓一個安身之所。但在香港這個寸土值萬金的地方，要有一個住所並不容易。她曾看過套房，又曾打算與他人合租，尋尋覓覓下，最後亦只能負擔劏房。約六十呎的空間，家嘉寧願在公司「自願OT」、在超市和商場流連，也不願回到那細小無窗的單位，「放工超級市場多減價（貨），商場又有免費冷氣。」

在細小的空間內，廁所只能容納一人走進，坐廁之上就是洗手盤和熱水爐，每當家嘉憶起當時的環境，仍會感到心悸。

家嘉說，她從未試過擁過一隻公仔，早前託朋友在日本買了第一個玩偶，對它愛不措手。（高仲明攝）

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「𠵱家見到公仔麵都唔想食」

「以前真係好窮，曾經窮到一日只夠錢食兩個公仔麵，真係食到嘔，𠵱家見到公仔麵都唔想食。」在學生時期入住公屋，家嘉仍要交租，雖然獨租劏房時已投身社會，但租金高昂，全職上班再加上兼職補習，收入仍近乎「月月清」。

劏房的水電費更「重皮」，鄰居開冷氣時，冷氣竄出走廊，她只能偷偷打開房門，讓冷風溜進房內。

當時電視成日話政府推行青年宿舍，但上網搵親都話仲計劃緊。 家嘉

家嘉笑言，現時居住環境舒適，不單有梳化坐，更有電視觀看。（高仲明攝）

+ 4 + 3 + 2

受惠儲蓄計劃 心願冀「補牙」

後來租約將滿，家嘉發現了東華三院「福全。共寓」計劃，有幸報名並成功入住，租金便宜近半，她笑言：「環境舒服咗，有梳化坐，又有電視睇。」

入住共居空間後，受惠於計劃，家嘉終於可一嘗儲蓄滋味。「福全。共寓」提供儲蓄計劃，若參加者每月儲蓄300元，將提供額外可獲100元，即有3:1的儲蓄配對金額，資助金額每月最高限額為1,200元，在租約完結後發放。屈指一算，家嘉兩年後可獲11萬元。

11萬元非小數目，原以為她有甚麼夢想要實現，但她卻最想看牙醫。原來因為蛀牙，她的三隻牙齒已蛀得碎掉，僅留下三個空位，加上智慧齒橫向生長，令家嘉困擾已久，「睇過牙醫，就算用平嘅方法，每隻牙都要大約5000蚊，智慧齒要萬幾蚊一隻。」

家嘉說，以前不能負擔牙醫的高昂費用，日後獲發積蓄後將會補牙。（高仲明攝）

「福全。共寓」計劃主任羅秀英說，現時「福全。共寓」的入住率達9成。（高仲明攝） 出租率達九成 「福全。共寓」計劃經理羅秀英說，東華三院自資翻新大角咀福全街56號及菩提街1號大廈，並撥出兩層作青年共居，成為如今的「福全。共寓」。 她說，「福全。共寓」共有40個床位，入住率達九成，連計水電及煤氣費，月租僅3000元，「見到好多年輕人都開心咗、安樂咗，唔洗再怕業主加租。」

家嘉坦言，在兒童之家的歲月，令她更適應居住在青年共居空間。（高仲明攝）

家嘉是個樂觀開朗的女孩，談到過去的悲傷事，沒有表露出自怨自艾的態度。27歲的她終於有一個「家」，但對於未來，她卻沒有多想，「依度30歲前都可以繼續申請，兩年後我未夠30歲，希望可以續多一次。」在香港，年輕人要計劃未來的蝸居，或者是一件遙不可及的事。