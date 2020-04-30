青年宿舍政策出台九年　四項目落成無期　暫得80宿位落成

青年宿舍政策由前特首曾蔭權任內於2011年提出，至今已事隔9年。政府曾指七個項目涉逾3000個宿位，但歷經兩任特首後，青年宿舍在林鄭月娥當政後才有首個項目登場，惟首個項目只得80個宿位，佔逾3,000個單位中不足3%。而現時尚有四個項目未有確實時間表，落成無期。

在七個青年宿舍項目中，只得青協的大埔墟的PH2項目落成。（青協圖片）

青年宿舍是上兩屆政府的產物，由前特首曾蔭權在2011年的《施政報告》提出，不過，直至上屆特首梁振英上任後，才宣布斥資逾10億元興建，惟一直「只聞樓梯聞」。計劃最初以上環和大埔兩個選址作先導項目，預計2016年峻工，但如今已增至七個項目。經歷兩屆特首後，終於在現任特首林鄭月娥上任後，才有第一個項目落成。

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唯一落成項目多次延期 僅可供80人入住

唯一落成的項目中，是青協的大埔墟青年宿舍PH2，雖然只提供78個單位、供80人入住，但項目進度不似如期。根據2016年的立法會文件，宿舍本來打算於當年施工、2018年第三季竣工。不過，工程至2017年才動土，之後峻工日期又延遲一年，改為2019年。

不過，該項目完工期一改再改，最終完工日期仍然滯後，今年3月才落成，並於去年底才接受申請。政務司長張建宗曾表示，項目共收到約900份申請，即超額申請約10.3倍。

+ 5 + 4 + 3

四項目仍未有時間表

在其餘項目中，暫時只得保良局元朗項目已動工，其餘五個項目正進入前期工程階段和程序，當中有四個項目仍然未有時間表，狀態仍然「待定」，而位於佐敦的香港女童軍總會項目，本來打算3月立法會開會討論，惟會議已改期，至今仍未申請撥款。

在其餘六個項目中，只得保良局元朗項目已動工。保良局早年獲恒地捐地、並於元朗馬田壆興建全港最大的青年宿舍，於去年3月舉行動土典禮。（資料圖片／鄭子峰攝）

保良局元朗項目去年正式動工，當時特首林鄭月娥曾出席動土儀式。（資料圖片／鄭子峰攝）

曾要求入住後放棄公屋輪候資格

政府曾訂明指宿舍租金不能超過市值租金6成，首次租期至少2年，總租期不超過5年。不過，當有關人士入住青年宿舍後，就要放棄公屋輪候資格。時任民政事務局常任秘書長楊立門曾說：「如果他們長進的話，這些年輕人應該可儲到錢，因為政府補貼了四成租金……那筆錢不少，若儲足五年，應該可以交到首期。」此話一出後，立即引起社會極大爭議，而由於樓市過去多年一直飊升，年輕人要儲首期更似是「不可能完成的目標」。

後來林鄭月娥在2019年發表的《施政報告》中提及，將放寬有關要求，容許青年宿舍租戶遞交或保留其個人公屋申請，並在配額及計分制下繼續累積分數。