泰象蘇打水疑含溴酸鹽　食安中心呼籲停止飲用

食物環境衞生署食物安全中心今日（16日）表示，一批泰國進口的瓶裝「Chang（泰象）」蘇打水，懷疑含溴酸鹽，市民應停止飲用；業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。食安中心指，進口商「Best Spirits Co Ltd」曾進口2,800箱受影響批次產品，當中百多箱轉口澳門，其餘的在香港分銷，現已回收受影響批次產品。

涉事的泰象蘇打水（澳門市政署圖片）

涉事的產品品牌為「Chang（泰象）」，名稱為「Soda Water（蘇打水）」，每瓶容量325毫升，原產於泰國，生產商為「Cosmos Brewery (Thailand) Co Ltd」，進口商則為「Best Spirits Co Ltd」；涉事批次的食用日期為 2021年1月23日前使用最佳。

食安中心指，透過食物事故監測系統，得悉澳門當局發出通告，指上述從香港轉口的蘇打水產品含溴酸鹽，超出澳門標準，須停止出售。中心續指，已聯絡本地主要入口商和零售商跟進，初步調查發現進口商「Best Spirits Co Ltd」曾進口2,800箱受影響批次產品，當中百多箱轉口澳門，其餘的在香港分銷。中心表示，正跟進產品的分銷情況，進口商亦已回收受影響批次產品。

涉事的泰象蘇打水（澳門市政署圖片）

食安中心發言人表示，溴酸鹽是溴酸在水中的狀態，該物質主要是水在臭氧化過程期間產生。發言人指，如果大量攝入溴酸鹽，可能出現腸道症狀，包括噁心、嘔吐和腹痛，嚴重者可能影響腎臟和神經系統。發言人續指，雖然有證據顯示，溴酸鹽可能令動物患癌，但未有足夠資料確認會令人類患癌。

另外，根據《公眾衞生及市政條例》，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用，否則可被判最高罰款五萬元及監禁六個月。中心指，市民如欲查詢產品的回收事宜，可於辦公時間致電其熱線 2378 2563 或 2378 2561。中心亦表示，會通知業界，繼續跟進事件和採取行動。

澳門市政署昨晚（15日）發稿表示，一款泰象蘇打水（Chang Soda Water）樣本的溴酸鹽含量為每公升0.0462毫克，超出澳門的規定，已採取跟進措施，聯繫涉事產品的本地食品供應及零售商，勒令停售問題批次產品，追溯產品的來源及銷售流向；同時發出食品預警。由於產品來自香港供應商，亦已通報香港食安部門知悉及跟進事件。