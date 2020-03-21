氣炸鍋食物致癌物或超標　食安中心教2招解決　2類食品不應放入

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【氣炸鍋安全TIPS】韓國消費者協會早前調查發現，市面多款氣炸鍋炸出來的食物致癌物「丙烯酰胺」超標，最嚴重的更超標兩倍多。食物安全中心日前就發出氣炸鍋煮食建議，教市民如何「解決」丙烯酰胺。

氣炸鍋是時下潮流之選。（網上圖片）

氣炸鍋標榜健康方便不用油，是時下潮流之選，韓國消費者協會早前檢測市面10款氣炸鍋的安全和健康性，把冷凍薯條置於攝氏200度高溫，再按照產品說明書烹飪，結果發現，10款空氣炸鍋中4款炸出來的薯條，致癌物質「丙烯酰胺」含量超出歐盟安全標準，最嚴重的超標兩倍多。

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韓國消費者協會沒有公開相關品牌名稱，但是次檢測的10款空氣炸鍋，都是韓國市面熱銷款式。

韓國消費者協會表示，即使不放入食用油，薯條等含碳水化合物食品經過長時間高溫烹飪，會產生「丙烯酰胺」，提醒消費者烹飪時不要「炸過頭」。

食安中心氣炸鍋使用建議

（食物安全中心Facebook）

本港食物安全中心周三（3月18日）亦於Facebook發帖講述氣炸鍋問題，指出當食物用超過攝氏120度高溫加熱，食物內天然存在的游離氨基酸天門冬酰胺同還原糖，例如葡萄糖及果糖就會發生反應，形成丙烯酰胺，而無論用哪種烹飪方法，溫度愈高時間愈長，產生的丙烯酰胺就會愈多。

至於要如何減少丙烯酰胺含量，食物安全中心有以下兩點建議：

專家警告2類食品勿放氣炸鍋

氣炸鍋固然方便，但其實不是所有食品都適合放入氣炸鍋！台灣董氏基金會食品營養中心主任許惠玉就有5點建議，並列出不應放入氣炸鍋的食品：（點小圖放大看）

知多些：氣炸鍋原理是什麼？

氣炸鍋原理是將鍋內空氣加熱，在密閉空間內形成循環熱流，使食物變熟同時失去水份，最終變得像煎炸一樣酥脆。

（cnbeta）

中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授范志紅表示，相比普通油炸，氣炸鍋烹出的食品脂肪含量確實會更低，但加熱溫度超過120℃，也會產生「丙烯酰胺」類的致癌物。

氣炸鍋食物致癌物超標？韓國實測最多超標2倍　專家教5招自保

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