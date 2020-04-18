新冠肺炎│蘋果Google整合民眾出行數據　港人1月已大減社交

全球面對新型冠狀病毒大流行，多國忙於封城救亡。資訊科技巨頭美國蘋果公司及Google利用用戶數據，分別整合63個及131個國家及地區的居民出行紀錄，但未有包含中國內地。 香港在1月22日錄得首宗新冠肺炎個案。蘋果的數據反映香港人在1月下旬便減少出行，較其他疫情較嚴重的地區如英國、美國、意大利等，在3月初至中旬才減少出行，足足早了一個半月。 另外，Google的數據則顯示，2月至今港人無論出外購物、上班、娛樂或乘坐公共交通工具的人數均有減少，相反留在家中則提升了19%。

新冠疫情下，香港人改變生活習慣包括不再聚餐等，以增加社交距離。（資料圖片 / 余俊亮攝）

新型冠狀病毒在全球爆發，疫情影響或以年計；疫情下，人們改變了生活習慣。蘋果利用iPhone手機的Apple地圖路線，並對比駕車、步行及乘坐公共交通工具的人數，得出63個國家或地區由1月13日開始至今的出行紀錄。

Google數據：港人外出吃飯看電影等減少31%

雖然中國內地並未列入統計中，但香港、台灣及澳門均有紀錄。本港首宗輸入的新冠肺炎確診個案是在1月22日，23日政府正式公布，數據反映港人在1月下旬已經迅速大幅減少出行，駕車出外減少較過去逾20%，步行則大減至近50%，至4月仍然未有回升。

Google同樣以131個國家或地區使用者，以Google地圖的實時分享位置作統計，分析更細分為6個範疇，包括購物、上班、娛樂、公園、坐公共交通工具，以及住處。由2月至4月18日，香港人出外人數明顯減少，最明顯的減幅是乘坐公共交通工具，是41%；其次是上班，減少了38%，而外出吃飯、看電影等娛樂行為也減少31%。相反地，港人留在家中的比率則增加了19%。以上數字或與本港多間公司實行在家工作，自覺保持社交距離有關。

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台灣居民出行未有大減

與香港相鄰的台灣，同樣保持低確診數字，但兩者數據卻十分不同，或與當地政府在2月封關的措施有關。

蘋果的數據顯示，台灣人無論在駕車、步行及乘坐公共交通工具，均曾在1月中旬減少10%至20%左右，但數據在2月前已經急速反彈，其中駕車更增加近70%。參考Google的數據，台灣人雖然出外購物、上班未有減少，但進行娛樂行為則有減少18%，乘坐公共交通工具也有減少32%。

新加坡確診個案突破5,000宗。蘋果和Google的數據顯示，新加坡人持續減少出外，3月底更見急跌近70%，這或與新加坡過去兩周的確診數字有急增有關。

歐美大爆發 民眾疫情初期未減出外

歐美疫情仍然嚴峻，其中意大利的疫情在2月開始蔓延，但據兩個平台的數據可見，近40%意大利人在3月才開始減少出外，但3月1日單計倫巴底（Lombardy）地區已錄得984名確診者。美國及英國也錄得類似情況，民眾在3月初或中才開始減少外出。

蘋果及Google表示，公開數據是希望相關政府了解民眾出外數據，制定抗疫政策，但兩者都強調不會提供基數的人數，以及公開用戶的資料。

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