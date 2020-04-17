【互動圖表】剖析2875億抗疫基金　派一萬元佔25%有行業獲過百億

新型冠狀病毒疫情持續多月，隨著各國實施出入境限制，不少行業均受衝擊。政府分別在2月及上周宣布兩輪的防疫抗疫基金，分別涉及300億元及超過1,375億元。連同2月份公布的財政預算案，涉及約1200億元的紓困措施，政府本年度共支2,875億元。 《香港01》剖析連串紓困措施，發現開支最多為用作支援各個行業的措施，涉款約1,435億元，佔總數約54%；各行業中以飲食業獲得最多支援，涉及超過134億元，款項主要以支援僱主或經營者為主。至於包括派一萬元、退稅等直接惠民措施則佔1,100億元。

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政府分別於2月及上周宣布兩輪的防疫抗疫基金，首輪涉款300億元、超過9個行業的員工及經營者能夠受惠；而上周公布的第二輪抗疫基金，金額加碼至1375億元，包括涉款800億元的「保就業」計劃。此外，財政司司長陳茂波亦於2月份公布新一份的財政預算案，當中涉及1,200億元的紓困措施，包括向全港700萬名合資格市民派發每人1萬元。上述三輪措施共涉及開支約2,875億元。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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四成款項市民直接受惠 一半落入僱主/經營者

統計各項措施，當中超過1,100億元為市民直接受惠，佔總開支約四成。當中710億元用於向全港市民派1萬元；其次是減免薪俸稅、差餉、綜援出「雙糧」、公屋免租等措施，涉及超過401億元；另首輪防疫抗疫基金公布向學生提供額外津貼。值得注意的是，市民受惠措施大部份來自預算案，兩輪抗疫基金則向部份行業僱員、自僱人士提供資助。

超過一半金額受惠人為僱主或經營者

值得注意的是，於政府多項紓困措施中，有一半受惠人為僱主或經營者，包括涉及最多開支的代支薪金涉款810億元。至於直接支援僱員的只有78億元只佔整體開支2.7%，包括向前線物業管理人員提供補貼、支援建造業工友等。

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受疫情影響，各國實行出入口限制，旅遊業大受打擊。（資料圖片／歐嘉樂攝）

旅遊業支援則僅約8億元

抗疫基金另一重點在於支援個別受疫情打撃行業，涉及1,500億元，涵蓋飲食業、旅遊業、零售業等。

統計各行業，以飲食業獲得最多政府資助涉款逾132.3，其中第二輪抗疫基金會按食肆面積提供25萬至220萬元資助，申請者需承諾款項8成用於支薪、三個月內不裁員以及不能申請政府「保就業」計劃。

其次，運輸業界亦有約81.4億元支援，包括首輪公布約32億元補貼計劃，提供現金資助及燃油補貼；而次輪有多項涉及公共交通工具的補貼，以至的士、紅巴司機補貼。於疫情下受衝擊的旅遊業則只有約12.6億元。

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▼第一輪防疫抗疫基金措施▼