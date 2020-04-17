新冠肺炎｜新增4宗全屬英國返港個案　徐德義：有初步回落跡象

本港今日（17日）新型冠狀病毒肺炎確診個案反彈，增至4宗，較昨日多三宗，累計1022宗，但仍是連續第6日錄得單位數。食物及衞生局副局長徐德義表示，最後一宗本地個案出現於4月9日，形容疫情有「初步回落跡象」。 不過徐德義亦強調，疫情不能只可看短期數字，市民不能降低警覺性和危機感，尤其群組個案有滯後情況，從第一宗個案出現到最後一宗，可能相差兩星期。他提醒市民不能掉以輕心，政府亦正在檢視限聚令，適當時會公布。

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3患者昨乘同班機英國返港

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增的4宗個案，全部由英國回港，其中3人昨日（16日）乘搭同一班機抵港，之後於亞博檢驗後呈陽性。她又指4人當中，有3人為學生。

張竹君又稱，其中一名確診的20歲女學生，於3月21日返港，在酒店完成隔離後，4月11日感頭痛，於是13日到私家醫院求醫，14日留下深喉唾液樣本，最後今日確診，在東區醫院留院。張竹君指，該個案回港時無強制留下唾液樣本，潛伏期亦比較長，但患者警覺性高，有不適就求診。

另外，今日有48名患者出院，為歷來最多。另仍有9名病人危殆、7人目前屬嚴重。

延長限聚令與否也需了解海外地區情況

對於限聚令會否延長，徐德義表示，雖然過去數日，本地的新增個案有回落，但專家及世界衛生組織亦指，是次疫情是長久戰，會有一定波動，未必可預測，故檢視限聚令時，不能只觀察本地短期數字，亦需了解海外地區的情況。

徐德義又稱，過去長假期時，市民稍為放鬆外出，對此感到擔心。他指，群組感染個案可以突然出現，而且有滯後情況，首宗確診與最後一宗之間，可以相距兩星期，提醒市民不可掉以輕心；政府亦正檢視限聚令等措拖，會適時調整，再盡快公布。