新冠肺炎・4.17｜確診個案增至1022宗　周日起再加強入境檢測

本港新型冠狀病毒肺炎疫情回緩，今日（17日）新增四宗確診個案，全部都是英國返港，累計1,022宗；新增三名患者昨日（16日）坐同一班機抵港，在亞博館驗出病毒；另外一人3月11日返港，在酒店隔離14日後，回家幾日不適求診確診。 食物及衞生局副局長徐德義說，最後一宗本地確診是4月9日，有初步回落，是全體市民努力，但不能掉以輕心，會否延長限聚令仍在檢視情況發展，適當時候會公布。

三名患者乘維珍航空 VS 206航班返港。（維珍航空facebook圖片）

【23:18】今日新增四宗確診個案，是連續第六日單數人數確診，累計宗數達1,022宗。四名確診患者中，有三人於昨日（16日）乘坐維珍航空 VS 206航班，從英國倫敦抵港；其中一人坐在商務客艙，二人坐在經濟客艙。

新冠肺炎｜今四宗個案均由倫敦返港 三患者同乘維珍VS 206航班

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【22:38】城大表示，去年的社會事件以至今年的疫情發展，對校方財政構成前所未有的壓力：復修開支巨大、刻不容緩；與此同時，疫情亦直接影響大學的捐款、收生及學費收入等。為此，城大校長郭位決定聯同所有副校長，捐出2020年5月至12月薪酬的百分之十。發言人表示，這是郭校長每年作出的個人捐款以外的額外捐款。

郭校長今日在致全體師生的校長的信中表示，城大一直恪守審慎的理財原則，財政狀況過去一直相當穩健。惟受去年的社會事件以至今年的疫情全球擴散影響，城大有必要採取更果斷的措施節流。

新冠肺炎｜城大考慮2021年凍薪 郭位與副校捐出8個月一成薪金

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【22:30】衞生署再擴大機場入境檢測安排，署方公布，由下星期日（19日）開始，除現行要求所有由英國、美國和歐洲其他地區抵港航班，沒有出現病徵的人士必須在署方設於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，並在場等候結果外，其他於上午抵港航班的乘客亦須在該中心收集深喉唾液樣本後在場等候結果。

另外，由今日開始，抵港前14日曾到韓國大邱及慶尚北道、伊朗或意大利艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第及威尼托地區的人士，其檢疫安排將與其他國家／地區的抵港人士相同，須於家居或指定地點接受強制檢疫。

新冠肺炎｜加強入境檢測 周日起坐上午航班抵港者須留亞博等結果

【21:20】醫院管理局行政總裁高拔陞在網誌表示，不少確診個案的情況都非常穩定，醫療需要極少，只需等待連續兩次陰性檢測結果的報告。醫管局現正積極研究安排將這類病人轉送到一些社區康復隔離設施的可能性，讓他們繼續隔離，同時亦騰出醫院的病床設施給其他有更大醫療需要的病人使用。

消息人士透露，醫管局認為暫未有需要啟用此類社區設施，但早前曾經討論過合適的地點，認為有機會選用鯉魚門公園度假村,「因為個環境可以畀啲病人出嚟行下，亦都遠離民居。」

新冠肺炎｜醫管局積極研設臨時醫院 消息：用鯉魚門度假村機會大

【17:30】新冠肺炎疫情持續，兩大藥廠賽諾菲（Sanofi）和葛蘭素史克（GSK）今日宣布，聯手研發新冠肺炎疫苗，將於今年下半年進行第一期臨床試驗，倘順利則會力爭於明年下旬上市。

新冠肺炎｜兩大藥廠Sanofi及GSK合研疫苗 冀力爭明年下半年上市

【17:05】《香港01》今日（17日）收到投訴指，懲教署其中一間監獄的行政主任（EO），近日兩度光顧港島香格里拉大酒店米芝蓮一星餐廳夏宮時，出示懲教署職員證後稱自己「負責監察醫療單位」，在酒店經理解釋優惠條款後，仍要求享用該酒店的「為醫護打氣」優惠折扣，並再預約多4天使用該優惠。懲教署回覆查詢指，署方今日（17日）接獲相關投訴後，已即時轉介其他執法機構跟進調查。

監獄行政主任香格里拉夏宮要享醫護半價優惠 懲教署轉介執法機構

港島香格里拉大酒店於本月初推出為醫護打氣的服務優惠，出示醫護人員職員證，可以五折享用酒店午膳及晚膳。（資料圖片 / 羅君豪攝）

【16:30】食物及衞生局副局長徐德義、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲見記者。

徐德義：截至昨日香港累計1018宗個案，連續五日新增個案單位數，最後一宗本地確診是4月9日，有初步回落，是全體市民努力。希望盡早識別，加大化驗室化驗深喉睡液，目前8%的確診是來自私家醫生送的樣本，樣本7000個，陽性比例1.3%，相對較高，病徵可以好輕微，呼籲任何不適去急症室外，若去私家醫生求醫時，可商討旅遊史等再決定是否送樣本。

疫情發展是長久戰，有一定波動及不可預測，早前實施任何保持社交距離、減低社交接觸到措施，不能在短期改變。群組個案或密切接觸者，有滯後出現，從第一個到最後一個，可能超過兩星期確診，不能掉以輕心。數字回落外，亦不能降低警覺性和危機感。新的個案，甚至大型群組個案可以很突然，政府會留意本地及海外疫情走勢，不同政府新的決定，以及市民的反應。

在長假期，條例生效情況下，有市民放鬆了，是令我們擔心的。會適時調節再公布。限聚令的日子到4月23日，仍在檢視情況發展，適當時候會公布。

新冠肺炎｜新增4宗全屬英國返港個案 徐德義：有初步回落跡象

張竹君：今日新增4宗確診，編號為1019至1022，三女一男，均為英國回港，其中三人是學生。

新增的3宗確診，昨日乘搭同一班機從英國回港，在亞博館化驗後確診。

另外#1022，20歲學生，3月21日返港，在香港遨舍衛蘭軒酒店隔離完成後，返回鰂魚涌康怡花園家中幾日，有在社區活動。4月11日頭痛，去過超市、太古城，13日到養和醫院求診，14日留深層唾液，今日確診，在東區醫院留院。他回港時無強制留唾液，潛伏期亦比較長，但患者警覺性高，有不舒服就去求診。他的病毒量偏低，可能較早前感染。個案界定為可能本地感染，但在英國感染機會大。

現在所有人在機場來港，都要交深喉唾液樣本，只是看看是否等有結果才回家。

庾慧玲：今日有48名患者出院，為歷來最多。另仍有9名病人危殆、7人目前屬嚴重。

新冠肺炎│8%確診個案由私家醫生檢測 有病徵回港人士陽性率最高

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【12:30】政府早前推出「本地口罩生產資助計劃」，商務及經濟發展局今日公布再批出五宗申請，包括國藥科技醫療用品有限公司、Hong Kong Lion Production Company Limited、香港人醫療用品有限公司、益成醫療用品有限公司，以及新德利（亞洲）有限公司，五間公司合共每月平均向政府供應775萬個口罩，當中三間公司另會生產口罩供應本地市場，涉及360萬個口罩，五條生產線合共可獲最高資助額1,300萬元。

新冠肺炎｜政府再批5條口罩生產線 月產千萬個 360萬個市面出售

商務及經濟發展局今日公布再批出五宗口罩生產線申請，每月平均向政府供應775萬個口罩。（資料圖片／盧翊銘攝）

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【08:00】截至周五（17日）上午8時，全國確診病例83803宗，累計死亡人數3352人，疑似病例63宗，治癒病例78558宗，累計境外輸入1534宗；在重災區湖北，累計67803宗，死亡總數3222人。

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