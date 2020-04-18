防疫抗疫基金｜旅遊、融資貸款、環保、會址等措施　今起接受申請

立法會財委會今日（18日）通過第二輪涉1,375億元的「防疫抗疫基金」撥款，多項包括中小企融資擔保計劃、旅行社、酒店業等的資助措施將今日（18日）起陸續接受申請，另外部分資助則會直接轉入受惠人帳戶。

在新冠疫道下，香港市道大受打擊，多處出現空置鋪位。（資料圖片 / 高仲明攝）

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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立法會財委會今日（18日）通過第二輪涉1,375億元的「防疫抗疫基金」撥款，多項措施的細節如下：

會址資助計劃由今日起開始接受申請，符合《會社（房產安全）條例》（第376章）發出的有效合格證明書營運的合資格會址，可獲一筆過10萬元的資助；截止申請日期為5月18日。



旅遊業自由作業者可獲每月5000元

旅行代理商及從業員支援計劃和酒店業支援計劃，今日亦開始接受業界申請，截止日期分別為6月15日和5月18日。

計劃將向每間持牌旅行代理商發放津貼，金額由兩萬元至20萬元不等，視乎職員數目而定，料預計約1730 間旅行代理商受惠；向每名旅行代理商的職員及主業為持證導遊、領隊的自由作業者，每月發放5000元津貼，為期6個月，料26000從業員受惠；及向每間持牌酒店發放最高40萬元的津貼，料約300間酒店受惠。

至於郵輪業方面，政府會為啟德郵輪碼頭營運商提供每月固定租金和管理費寬免，為期6個月，並向取消航次的郵輪公司在重新預訂航次時提供泊位訂金退款。政府會直接通知郵輪碼頭營運商和相關郵輪公司有關安排。

中小企融資擔保計劃承擔額會增至500億港元

另外，中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」的總信貸保證承擔額會增至500億港元，每間企業的最高貸款額增至400萬港元，而還息不還本的安排則延至首12個月。貸款會在下周一（19日）起接受申請，申請期延長至一年。



向私人廢物收集商提供一筆8,000元的特別津貼

同時，第二輪基金也會推出「都市固體廢物轉運服務帳戶持有人補貼計劃」，為都市固體廢物運輸業界提供700萬元的支援。

環保署表示，今次計劃會每個在本年首季經營中的合資格私人廢物收集商，即在本年1月1日至3月31日曾把都市固體廢物運送至廢物轉運站或堆填區的都市固體廢物轉運服務帳戶，提供一筆8,000元的特別津貼。計劃料惠及約800個相關私人廢物收集商，當中約七成為個人帳戶，署方會在一星期後寄出支票分發津貼。