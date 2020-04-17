抗疫基金︳泛民擬投反對票　中聯辦稱忍無可忍　郭家麒指違特權法

立法會財務委員會今天（17日）召開馬拉松式會議，審議涉及1,375億元的第二輪防疫抗疫基金。中聯辦今天下午發聲明稱：「有反對派議員對媒體聲稱，不排除在立法會否決第二輪政府防疫基金。正如社會人士所言，反對派這種為一己政治私利置香港市民人身安全和民生福祉於不顧的惡劣行徑，已經令人『忍無可忍』」，又奉勸那些「顛倒黑白、內外勾結」的政客，不要再為一己私利損害香港整體利益、危害國家安全，「否則，最終總要為自己的行為『埋單』。」 民主派在會上關注中聯辦的言論，公民黨郭家麒問到何謂「埋單」，「係咪有人會伏擊我哋（泛民）」，他又指《立法會(權力及特權)條例》第19條（a）列明，「襲擊、妨礙或騷擾任何前往或離開會議廳範圍，或在會議廳範圍內的任何議員，或藉武力或恐嚇嘗試強迫任何議員宣布贊成或反對立法會或任何委員會的待決動議或事項」屬執法行為，質疑中聯辦威嚇議員的投票決定涉相關法例。律政司司長鄭若驊表示無補充，指「睇清啲嘢先可以回應」。 財委會主席陳健波於晚上11時宣布會議完結，明天（18日）早上9時續會。

財委會主席陳健波於晚上11時宣布會議完結，明天（18日）早上9時續會。（羅君豪攝）

財委會主席陳健波於晚上11時宣布會議完結，明天（18日）早上9時續會。會議上多名議員關注中聯辦的聲明。議會陣線朱凱廸指，他曾被黑社會威嚇，亦曾遭何君堯着他選擇「生路」抑或「不生路」，惟今次「咁大個人第一次被共產黨公然威脅」，直指做了幾年議員未聽過官員向投反對票的議員說「忍無可忍」，他要求政務司司長張建宗回答中聯辦的聲明是否合適，張建宗稱有關內容與會議無直接關係。

人民力量陳志全則強烈譴責中聯辦，形容中聯辦做法是史無前例，從未試過立法會在審議財務撥款時，有中方機構向議員稱「忍無可忍」，他又指實政圓桌、港區人大代表田北辰今天在會議上亦曾稱，不排除就《預算案》投反對票，反問：「對田北辰係咪都『忍無可忍』？」

郭家麒則引述《立法會(權力及特權)條例》第19條（a），質疑中聯辦威嚇議員的投票決定涉相關法例。鄭若驊表示無補充，指「睇清啲嘢先可以回應」。張建宗則再指有關內容與撥款內容無關。

公民黨郭家麒問到何謂「埋單」，「係咪有人會伏擊我哋（泛民）」。（梁鵬威攝）

對郭家麒的指控，律政司司長鄭若驊表示無補充，指「睇清啲嘢先可以回應」。（羅君豪攝）