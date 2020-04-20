【專訪】陳欽勉指多幅地難建過渡屋　未來主力騰空重建屋邨單位

本港公屋輪候時間冗長，不少基層家庭居住環境惡劣，過渡性房屋成為今屆政府的施政重點之一。 房協新任行政總裁陳欽勉接受《香港01》訪問時指，政府曾與房協商討個別選址，以研究興建過渡性房屋的可行性，但他承認大部份地皮「未係咁成熟」。他認為，相對於空地，利用重建屋邨騰空的單位改裝作過渡性房屋較快捷。 此外，除了沙田乙明邨外，房協將利用洪水橋的安置屋邨作另一試點，分別以組裝合成法興建長者屋或資助出售房屋。

陳欽勉已升任成為房協行政總裁兼執行總幹事。（龔嘉盛攝）

房協早年曾透露，正研究八至十幅閒置地興建過渡性房屋，又稱初步認為有一至兩幅選址值得繼續探討。陳欽勉表示，政府曾與房協商討個別選址，部份是官地，但承認有地皮「未係咁成熟」。

陳：有適合土地不如做其他房屋項目

陳欽勉認為，相較於空地，需要先發展配套或規劃，利用重建屋邨改裝作過渡性房屋較快捷，而重建屋邨所提供的過渡屋，有機會可以提供過百個單位，比市區地皮隨時更多，「與其係咁，我哋自己能夠做到的，我哋做咗先。」他坦言，若有合適建屋的土地，不如更「貪心」做其他項目。

【專訪】房協新行政總裁陳欽勉倡新項目引共融概念 擬設小組研究

房協於2018年在香港仔漁光村推出首個「暫租住屋」項目。（資料圖片／歐嘉樂攝）

暫租屋租戶陸續「上樓」 騰出20伙

現時房協在重建屋邨提供的「暫租住屋」，分別有香港仔漁光邨及觀塘花園大廈，可供已輪候公屋3年的家庭及單身長者入住空置單位。

陳說，入住「暫租住屋」的租戶，有部份人本來租住私樓或劏房，現時須負擔的租金僅相等於當時的四分一，故不少人都「住得開心」。他說，漁光邨的「暫租住屋」單位已入伙，一年後已陸續有租戶「上樓」，騰空約20個單位可再出租。

房協早前已宣布，會在沙田乙明邨會利用組裝合成法興建長者屋。（資料圖片／張浩維攝）

陳欽勉說，房協將利用混凝土的組裝合成法，在洪水橋專用安置屋邨興建資助出售房屋部份。（龔嘉盛攝） 兩試點組裝合成建屋 除了發展過渡性房屋外，房協亦積極發展組裝合成法。洪水橋洪福邨旁的專用安置屋邨，日後將會原區安置受洪水橋新發展區影響的住戶。陳欽勉說，房協將利用混凝土的組裝合成法，興建資助出售房屋部份，涉約250伙。 他重申，沙田乙明邨會利用鋼鐵組裝合成法興建長者屋。房協去年起已籌備，坦言規模不大，只得60伙，形容是「一個嘗試」。陳預料下月起可作前期工程，項目落成後，當長者寬敞戶騰空大單位後，便能終生免租入住。

組裝合成法挑戰多

由於沙田乙明邨將在「插針」建興建長者屋，陳欽勉認為，利用組裝合成法可減少對周遭居民的影響，亦能做好質量控制。不過，他承認組裝合成法有難度，市區未必有地皮放置大型機器作裝嵌，同時亦要考慮道路闊道限制引致的運輸問題，日後將會參考今次經驗再作修訂。