新冠肺炎│今錄得零確診　衞生防護中心記者會持續72日　首度取消

本港新型冠狀病毒有緩和跡象，今日（20日）無新增確診個案，累計宗數維持在1026宗（包括一宗疑似個案）。本港對上一次沒有新增確診個案是3月5日。 本港在過去8日，每日的確診個案皆錄得單位數。衞生署衞生防護中心由2月8日起，每日下午均會召開記者會交代疫情，至昨日（19日）已持續72日，今日首次取消。

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼

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新型冠狀病毒自1月23日蔓延至本港，衞生署衞生防護中心由2月8日起，每日下午均會召開記者會交代疫情，至昨日（19日）已持續72日；衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君從不缺席記者會，獲得網民廣泛討論。

本港在過去八日，每日的新增個案皆錄得單位數，而過去兩日均有兩人確診。衛生署今日公布，由於本港並無確診個案，因此下午不會舉行記者會。今日是本港自3月5日後，第二次無新增確診個案，每日例行的疫情記者會則是首次取消。

再有28人出院

醫管局公佈，過去一日再有28名確診病人康復出院，累計有630名病人已出院。現時有392名確診病人仍然留醫，8人情況危殆，5人情況嚴重，其餘情況穩定。

▼本地新型肺炎疫情趨勢▼

張竹君在上周曾多次表示，確診數字有滯後，反映的是一兩周前的傳播情况。雖然只有單位人數確診，但海外仍有大型爆發，不能說疫情已受控，呼籲市民切勿掉以輕心。

衞生防護中心今日表示，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，減低社區出現群組個案的風險。發言人表示，市民在人多擠迫的地方佩戴外科口罩，並必須時刻保持雙手清潔，並應妥善保養排水渠管，定期把清水注入U型隔氣口；如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌。中心又指，全球各地的疫情仍然非常嚴峻，呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。