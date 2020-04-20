新冠肺炎｜浸大內部通告︰未來兩年財政緊張　凍結教職員獎金

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，經濟受影響。香港浸會大學今日（20日）向教職員發電郵通知，校方未來一兩年財政緊張，故須收緊人事薪酬支出，包括停表現獎金、大部份津貼不會有金額增長。今年7月的一般薪金調整及由晉升衍生的增薪不會受影響，不過行政人員及教學研究人員的晉升建議須重新審查及從嚴，有關節流措施會維持一年至明年4月。

《香港01》獲取由浸大校長今日（20日）向全體員工發出的電郵，校方決定謹慎控制人事費用支出。（資料圖片）

《香港01》獲取由浸大校長錢大康今日（20日）向全體員工發出的電郵，指經濟環境困難，大學今年及未來一、二年的財政情況緊張，原因是有社會動盪和爆發疫情，衍生大筆支出，料未來幾個月情況可能會變得更差，大學決定謹慎控制人事費用支出，有關措施會維持一年，即由今日起至明年4月19日。

大學指涉及現金的各項酬金，包括會停表現獎金及停按表現加薪，特別津貼、職務津貼、由4月20日後批出的續約等，不會有金額增長。新合約的職務津貼、今年7月的薪酬調整，及由晉升衍生的增薪等，不會受節流措施影響。

不過晉升安排方面，行政人員及教學研究人員的晉升建議須重新審查及從嚴。大學將設立一個由校長、副校長及教務長組成的小組，審查所有特殊及例外個案。大學指，希望員工體諒，期望共同前進，指會在情況允許下減少或取消該類措施。

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