防疫抗疫基金｜撥款43億元予建造業　料53萬工友可獲7,500元津貼

政府第二輪「防疫抗疫基金」撥款43億元予建造業，包括向合資格工友發放一筆過7,500元津貼，料53萬工友受惠，而約3萬間較小型的建造業相關企業，今次亦可獲發一萬元至兩萬元資助。為簡化程序，若已獲得首輪津貼的工友將會自動獲發第二輪資助，毋須另行提交申請。 政府將透過建造業議會處理申請和發放補助金，議會將盡快公布其餘申請細節。

防疫抗疫基金撥款43億元予建造業。（資料圖片）

發展局發言人透露，第二輪防疫抗疫基金撥款43億元予建造業，將協助未於首輪資助受惠的人士及相關企業。措施包括向每名合資格的建造業工友發放一次過7,500元津貼，超過53萬名工友直接受惠，除在地盤工作的工友外，亦涵蓋機電工程署、屋宇署、水務署及消防處認可的註冊工人。

至於未受惠於首輪措施的約三萬間較小型企業，今次亦獲涵蓋，合資格的承建商、專門承造商、工程承辦商、供應商可獲發一次過兩萬元資助；而合資格的小型工程承建商、註冊電業／氣體工程／升降機／自動梯／消防裝置的承辦商和機械設備租賃供應商，則可獲一萬元資助。另外，約600間提供工程或建築及相關專業服務的顧問公司，將獲發五萬元支持業內專業人員持續進修。

發放補助金詳情待建造業議會公布

發展局稱，為簡化程序，若已獲得首輪津貼的工友將會自動獲發第二輪資助，毋須另行提交申請。政府會繼續透過建造業議會處理申請和發放補助金，議會將盡快公布其餘申請細節。

政府將透過第二輪「防疫抗疫基金」，為活化歷史建築伙伴計劃下10個項目、元創方（活化荷李活道前已婚警察宿舍）和起動九龍東「反轉天橋底行動」的非牟利營運機構各提供300萬元直接資助，總數為3,600萬元。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼