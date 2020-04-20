新冠肺炎｜中大校長段崇智與七副校長捐15%月薪　成立支援基金　

香港中文大學今日（20日）宣布成立「中大支援基金」，協助受新冠肺炎疫情影響的大學成員渡過難關，中大校長段崇智教授將聯同全體七位副校長，捐出本年餘下每月薪金的15%作為起動基金。中大呼籲各教職員、校友及關心中大的人士一同慷慨捐助。基金將不設上限，並會由一位副校長領導的管理委員會，具體規劃支援基金的籌募、申請及發放細節，詳情將於稍後公布。

中大校長段崇智教授將聯同全體七位副校長，捐出本年餘下每月薪金的15%。（資料圖片）

中大指，「中大支援基金」旨在協助有經濟需要的大學成員、提升大學成員的抗逆能力、應對當前及往後的挑戰。

翻查中大2019年年報，估算校長段崇智年薪約為615萬元至630萬元。

日前8間大學校長及副校長公布捐出薪金，包括嶺南大學校長鄭國漢和副校長莫家豪捐十分一年薪；香港大學校長張翔與5名副校長捐助一成薪金，為期12個月；科技大學史維捐出該月薪部份予校方新增設的專項基金抗疫。

將於8月任期滿的浸會大學校長錢大康捐出一個月薪酬，為有經濟需要的學生提供緊急支援及用於支援前線醫護人員；教育大學校長張仁良聯同三位副校長，捐出為期一年的10%薪酬；香港理工大學及公開大學亦宣布，校長及所有副校長會由本月開始，每月會捐出一成薪酬，為期12個月。